Trenirajte z Andrejem Milutinovičem kar od doma #video

Verjetno ste že opazili, da smo v teh dneh na Planetu za vas pripravili posebno oddajo Prvak s kavča, s pomočjo katere lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbo pripravlja Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 14.35 na Planetu. Po oddaji trening najdete tudi na naši spletni strani.

Če ste zamudili prva dva treninga, ju lahko najdete tukaj:

Tretji trening

Kardio

3 x 20 sekund twisterjev

3 x 20 poskokov na stran iz leve na desno nogo

3 x 20 kvadrat poskokov

Rame in triceps

3 x 12 potiskov nad glavo z dvema kilogramoma sadja

3 x 12 lateralnih dvigov rok s plastenko pijače 1,5 litra

3 x 10 dipsov

3 x 10 iztegov komolca s plastenko ob telesu v predklonu – kickback

Potisk nad glavo s sadjem: Primemo vrečko s sadjem in jo položimo na odprte dlani. Roke dvignemo na ramena, komolci so pod zapestjem. Nato potisnemo roke navpično nad glavo do skoraj popolnega iztega komolca, zadržimo za 1 sekundo in spustimo roke nazaj do ramen. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

