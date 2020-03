Odličen trening, ki lahko opravite kar doma #video

Prvi trening:

Kardio trening

3 x 20 "jumping jacks"

3 x 30 "mountain climbers"

3 x 10 vojaških poskokov

Trening za noge

3 x 15 počepov

3 x 20 izpadnih korakov (izmenični, križni izpadni, izpadni na mestu)

3 x 12-15 dvigov bokov

Počepi: Stopimo nekje v širino ramen, stopala so obrnjena rahlo navzven, teža je na petah. Ko gremo v počep, pazimo, da kolena ne gredo čez prste, imeti moramo raven hrbet in stisnjene mišice ledvenega dela hrbta. Počepnemo čim nižje tako globoko, kolikor lahko, ne da bi upognili hrbet. Če se da, počepnemo tako globoko, da so stegna vzporedna s podlago. Na poti navzgor imamo težo na petah in ko se dvignemo v začetni položaj, močno stisnemo zadnjico in noge. Ko se spuščamo, vdihujemo, ko se dvigamo pa izdihujemo.

