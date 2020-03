Tudi doma lahko opravite vrhunski trening #video

Če ste zamudili včerajšnji prvi trening, ga lahko najdete tukaj:

Drugi trening

Kardio trening

3 x 30 sliderjev

3 x 30 poskokov levo desno čez brisačo (ali kolebnica)

Trebušnjaki

3 x 20 kratkih upogibov trupa

3 x 20 kolo

3 x 30 od pete do pete

3 x 12 dvig nog

Hrbet + biceps

3 x 12 veslanje z brisačo v predklonu

3 x 12 izteg trupa na tleh s premikom lopatic - leteči superman

3 x 12 upogibov komolca z brisačo in pomočnikom ali upogibi komolca sede s prijemom gležnja

Veslanje v predklonu: Postavimo se v predklon, pri čemer naj bo hrbet raven in nekje pod kotom 45 stopinj. Zvijemo brisačo dolžine približno en meter v rolo in jo primemo v širini ramen s pod prijemom ter jo ves čas vlečemo narazen. Spustimo roke in ramena pod kolena do te točke, da imamo zgornji del hrbta usločen v ‘puklo’, hkrati pa obdržimo raven križ. Nato povlečemo ramena in roke čim bolj nazaj proti popku in močno stisnemo lopatice skupaj s komolci ob telesu, da začutimo stisnjene hrbtne mišice. Zadržimo za dve sekundi in spustimo nazaj v nov gib. Na poti dol vdihujemo, na poti gor izdihujemo.

