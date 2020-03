Svetovni prvak s kavča: 9. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3 x 30 sekund kvadrat poskokov

3 x 30 sekund sliderjev

3 x 30 sekund twisterjev

Prsne mišice in rame:

3 x 10 sklec na klopci pod kotom 45 stopinj

3 x 10 metuljčkov stoje ali leže s pajkicami

3 x 10 veslanje stoje s sadjem 2 kg

Metuljček s pajkicami:

Stojimo navpično, v vsako roko primemo hlačnice od pajkic in jih damo za glavo na lopatice. Napnemo pajkice in iztegnemo roke v višini prsi. Nato po čim daljšem loku stisnemo roke skupaj, kot da bi objeli drevo in nato raztegnemo roke čim bolj nazaj. Ves čas držimo pajkice čim bolj napete in ustvarjamo napetost v prsnih mišicah. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

