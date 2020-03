Svetovni prvak s kavča: 5. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji trening najdete tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3-krat 20 sekund jumping jackov

3-krat 20 sekund mountain climberjev

3-krat 20 trebušnjakov z žogo

Noge:

3-krat 12 zelo počasnih počepov z metlo nad glavo

3-krat 12 izpadnih korakov na stopnički

3-krat 12 iztegov kolkov na tleh

Izpadni korak na klopci:

Pripravimo si klop ali stol. Zadnjo nogo položimo na rob klopi ali stola, sprednjo nogo postavimo približno en meter od klopi. Pazimo, da koleno sprednje noge ne gre čez prste, teža na sprednji nogi je na peti in zunanjem delu stopala. Zravnamo telo in se spustimo na sprednji nogi tako nizko, kolikor nam dopuščata gibljivost in moč, najbolje do te točke, kjer je sprednje stegno vodoravno s tlemi.

Z zadnjo nogo potiskamo boke naprej in stiskamo zadnjico med dvigovanjem v začetni položaj. Naredimo trikrat od deset do 12 ponovitev z vsako nogo.

Oddaja Svetovni prvak s kavča je na sporedu od ponedeljka do petka ob 14.10.

