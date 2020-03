Trenirajte z nami in poskrbite za svoje zdravje #video

V posebni oddaji Svetovni prvak s kavča, s pomočjo katere lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi, je za nami že četrti trening. Vadbe, ki jih pripravlja Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.35. Po oddaji trening najdete tudi na naši spletni strani.

Četrti trening

Kardio

3-krat 20 izpadnih poskokov

3-krat 15 počepov poskokov

3-krat 30-sekundni nizki hitri skipping

Prsne mišice/stabilizacijske vaje

3-krat 10 sklec + stabilizacija

3-krat 10 pulloverjev leže z brisačo + stabilizacija

3-krat 12 metuljčkov s plastenko (1,5 l) + stabilizacija

Metuljček s plastenko: Na klopci (ali na tleh) se uležemo na hrbet, v roke primemo uteži (plastenki). Ko ležimo, dvignemo roke navpično nad višino prsi, dlani so obrnjene druga proti drugi in nato pravokotno na telo spustimo roke do linije klopce ali še malo nižje, če nam to dopušča gibljivost. Nato dvignemo iztegnjene roke nazaj v začetni položaj v višino prsi in jih ustavimo, tik preden bi se uteži dotaknili. Naredimo trikrat po 12 ponovitev.

