Svetovni prvak s kavča: 6. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3 x 20 sekund sonožnih poskokov čez brisačo

3 x 10 burpeejev

3 x 8 walkout-ov

Roke:

3 x 12 iztegov komolca za glavo z brisačo in pomočnikom

3 x 10 ozkih sklec

3 x 10 upogibov komolca izmenično s plastenko

Izteg komolca za glavo z brisačo:

Pri tej vaji potrebujemo pomagača. Zvijemo brisačo na čim tanjšo širino in jo primemo z obema rokama na enem koncu. Dvignemo roke nad glavo in pokrčimo komolce za glavo do pravega kota. Komolce imamo čim bolj ob ušesih. Pomagač prime brisačo, ko jo imamo za glavo, in vaja se začne.

Ko spuščate brisačo za glavo, naj pomagač brisačo vleče proti tlom, vi pa zavirate gibanje v čim večji meri. Ko pa imate komolce pokrčene v pravem kotu, pa začnete iztegovati roki nazaj v začetni položaj, pomagač pa medtem brisačo vleče v nasprotni smeri, da vam oteži vajo, kolikor se le da. Nadaljujemo gib do iztega komolca navpično nad glavo. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

