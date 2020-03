Svetovni prvak s kavča: 7. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3-krat 20 sekund izpadnih poskokov

3-krat 20 počepov

3-krat 20 sekund skippinga

Hrbet + stabilizacija:

3-krat 12 ponovitev enoročnega veslanja z vrečo sadja + stabilizacija

3-krat 10 goodmorningov z metlo za glavo

3-krat 12 iztegov trupa izmenično s plastenko

Enoročno veslanje z vrečo sadja (ali kakšno drugo obremenitvijo):

Naslonimo se z eno roko in nogo na klop. Hrbet imamo vodoraven, sprednjo roko iztegnjeno na klopci, druga noga je iztegnjena za telesom na tleh kot opora. V drugo roko primemo vrečko s sadjem, spustimo "utež" skoraj do tal, raztegnemo ramo naprej in nato začnemo breme vleči nazaj proti popku, najprej v ramenskem delu, nato pa še s komolcem in zapestjem.

Ramo in lopatico močno stisnemo skupaj v skrajni točki, da začutimo hrbtne mišice ("zaveslamo"). Nato spustimo roko diagonalno malo naprej pod višino glave skoraj do tal in ponovimo gib. Naredimo trikrat deset ponovitev z vsako roko.

