Svetovni prvak s kavča: 12. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

2 x Tabata jumping jack, skipping, slider, twister

Hrbet:

3 serije

10 x ekstenzija trupa na klopci

10 x veslanje v predklonu z utezjo (ali vrečo krompirja)

10 x vleka za glavo s plastenko leže (pulldown)

Ekstenzija trupa na klopci

Uležemo se na klop (ali na tla, ce nimamo klopi ali sedežne) tako, da imamo kolke na robu klopi, trup nam visi čez rob, z nogami se zataknemo za rob klopi, prekrižamo roke na ramenih in spustimo trup do tal ter se dvignemo do vodoravnega položaja in stisnemo križ, zadnjico in zadnji del nog. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

