Svetovni prvak s kavča: 11. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3 serije

10 x vojaški poskok

20 x skater poskoki

20 x sliderji

Noge:

3 serije

12 x počep z Ronnijem

20 x izpadni korak nazaj z Ronnijem

20 x rakovica z elastiko

12 x dvig bokov z Ronnijem

Izteg kolka iz ene strani na drugo

Postavimo se v položaj sklece na kolenih, stegnemo eno nogo, zravnamo hrbet, stisnemo zadnjico in dvigujemo to iztegnjeno nogo iz ene strani pokrčene na drugo in stiskamo rit. Naredimo 3 x 20 ponovitev.

