Svetovni prvak s kavča: 19. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek

Kardio- 3 serije:

30 sekund sliderjev

30 sekund jumping jackov

30 sekund skippinga

Prsa/rame:

3 x 10 sklece + potiskov nad glavo

3 x 10 metuljček + lateralni dvigi

3 x 10 overhead vlekov + zadnje rame v predklonu

Vleka nad glavo leže (opis vaje):

Uležemo se na tla na hrbet, v roke primemo utež in iztegnemo roke za glavo, da smo popolnoma iztegnjeni, noge po potrebi dvignemo navpično v zrak, tako da imamo križ na podlagi. Nato z iztegnjenimi rokami dvignemo utež do višine prsi in stisnemo trebušne ter prsne mišice, nato gremo z iztegnjenimi rokami nazaj za glavo skoraj do tal. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

Trening si po oddaji lahko ogledate tudi na naši spletni strani.

Če ste zamudili prejšnje treninge, jih najdete tukaj:

