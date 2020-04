Svetovni prvak s kavča: 16. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

2 x Tabata jumping jacki, kvadrat poskoki, sliderji, počepi

Roke:

3 serije

12 x izteg komolca za glavo z utežjo

12 x izteg komolca s plastenko ob telesu

12 x upogib komolca s plastenko

Izteg komolca za glavo z utežjo

V roke primemo utež in jih iztegnemo nad glavo. Nadlakti so navpično nad glavo ob ušesih. Nato pokrčimo roki za glavo do pravega kota, brez da bi premaknili komolce. Nsto iztegnemo roke v začetni položaj nad glavo do popolne iztegnitve komolcev. Naredimo 3 x 10 - 12 ponovitev.

