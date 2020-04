Svetovni prvak s kavča: 14. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3 serije

10 x mountain climberjev

20 x izpadni poskoki

10 x walkout

Rame/biceps

3 serije

10 x potisk z rokami iz strešice

10 x lateralni dvig pred prsa s plastenko ali sadjem

10 x upogib komolca vsaka roka

Strešica za rame

Postavimo se v položaj strešice (noge so iztegnjene, rit je visoko v zraku, roke so iztegnjene in na tleh). Nato pokrčimo komolce do pravega kota tako, da se glava spušča proti tlom. Nato se potisnemo preko ramen v začetni položaj do iztegnjenih komolcev. Naredimo 3 z 10 ponovitev. Če je vaja pretežka, lahko naredimo potisk nad glavo stoje z utežmi.

Trening si lahko po oddaji ogledate tudi na naši spletni strani.

Če ste zamudili prejšnje treninge, jih lahko najdete tukaj:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.