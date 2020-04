Svetovni prvak s kavča: 18. trening #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio - 3 serije:

30 sekund izpadnih poskokov

30 sekund poskokov v stabilizaciji

30 sekund sonožnih poskokov na prsa

Hrbet - 3 serije:

12 x veslanje v predklonu

12 x skomig ramen - trapezi

12 x superman

Skomig ramen (opis vaje):

Stojimo pokončno in sproščeno. V roke primemo uteži ali nekaj podobnega in spustimo roke v širini ramen pred sebe. Nato z iztegnjenimi rokami skomignemk z rameni tako, da rame dvignemo proti ušesom in nazaj proti lopaticam, rok pa ne pokrčimo. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

