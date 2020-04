Svetovni prvak s kavča: 17. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio - 3 serije:

20 x poskok na stopničko

20 sekund skater poskokov

20 sekund twisterjev

Trebušne mišice - 3 serije

20 x upogib trupa

10 x stabilizacija s papirnato brisačko

20 x od pete do pete

10 x dvig nog na kolena

Stabilizacija s papirnato brisačko (opis vaje)

Na tla položimo dve papirnati brisački. Nato se postavimo v položaj ženske sklece in postavimo roke na papirnati brisački. Nato napnemo trebuh in povlečemo papirnato brisačko po čim večjem loku stran od sebe in pod popek ter po isti poti nazaj in pri tem pazimo, da ne premikamo bokov. Nato ponovimo še z drugo roko. Naredimo 3 x 10 - 12 ponovitev z vsako roko.

