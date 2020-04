Na Planetu bomo vadili jogo z Brigito Langerholc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob začetku epidemije koronavirusa smo na Planetu poskrbeli tudi za oddaje, s katerimi lahko redno telovadimo kar doma. Od torka bomo lahko omilili učinke stresa in razgibali telo tudi s pomočjo joge z olimpijko Brigito Langerholc.

Epidemija koronavirusa je vplivala tudi na vsebine na Planetu. Najnovejše novice lahko še vedno spremljate vsako polno uro od 14. do 18. ure, od začetka razmer, zaradi katerih se zadržujemo predvsem doma, pa je za rekreacijo v lastnem domu vsak delavnik poskrbela posebna oddaja z dobro znanim trenerjem Andrejem Milutinovičem, dvakratnim svetovnim prvakom v fitnesu.

Oddaji Svetovni prvak s kavča se bo prihodnji teden pridružila še oddaja Joga z Brigito Langerholc. Nekdanja vrhunska atletinja Brigita Langerholc Žager, ki je bila med drugim četrta v teku na 800 metrov na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike.

Prva oddaja Joga z Brigito Langerholc bo na Planetu na sporedu v torek, 14. aprila, ob 14.10, vaje pa bomo lahko v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih. Ob ponedeljkih, sredah in petkih bo vadbo, ki jo lahko izvajamo kar v dnevni sobi in s pomočjo teže lastnega telesa, še naprej vodil osebni trener Andrej Milutinovič.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.