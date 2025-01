Ste vedeli, da je tudi v vinorodni Prlekiji možna smuka? To že vse od leta 1997 dokazujejo prizadevni prostovoljci iz Smučarskega kluba Sveti Tomaž, ki se trudijo, da je na nekaj več kot 500 metrov dolgem smučišču z imenom Globoki klanec mogoče smučati in sankati. Za njimi je zelo uspešen konec tedna, ko so uradno odprli novo smučarsko sezono, v treh dneh pa gostili več kot 1000 ljubiteljev snežnih radosti, predvsem družin z majhnimi otroki, medtem ko jim vremenska napoved za prihodnje dni že zdaj povzroča sive lase.

Smučišče z zanimivim imenom Globoki klanec leži v vinorodnih krajih severovzhodne Slovenije v občini Sveti Tomaž na približno 300 metrih nadmorske višine. Zgrajeno je bilo leta 1997. Smučarska proga je dolga 520 metrov, v celoti je opremljena z razsvetljavo za nočno smuko. Imajo tudi vlečnico s sidri, teptalec snega, pet smučarskih topov in objekt z gostinsko ponudbo.

Sezono 2025 so odprli prejšnji konec tedna in so z obiskom izjemno zadovoljni.

"Za nami je prvi smučarski konec tedna v tej sezoni in najboljši konec tedna v zadnjih desetih letih. V treh dneh smo našteli več kot tisoč obiskovalcev. Noro, še gostincu je zmanjkalo kruha za hamburgerje (smeh, op. p.). Pri pripravi in vzdrževanju smučišča nam zelo veliko pomaga in nas podpira občina Sv. Tomaž. Glede na stroške nam to zelo veliko pomeni. Vsi smo prostovoljci, v društvu nas je 15, 20 članov, ki delamo ves dan in noč, če je treba," nam je povedal predsednik Smučarskega kluba Sveti Tomaž in nadzornik smučišča Aleš Obran. Ta je na funkciji predsednika nasledil Ivana Grašiča, ki je pobudnik za izgradnjo smučišča v Prlekiji in dolgoletna gonilna sila tamkajšnjega smučarskega kluba.

Pogled na smučišče Globoki klanec iz leta 2022. Foto: Facebook/Smučišče Globoki klanec Foto: Facebook/Smučišče Globoki klanec

Rekord: 28 smučarskih dni v sezoni

Foto: Facebook/Smučišče Globoki klanec Smučarsko sezono so na smučišču med vinorodnimi griči začeli prejšnji petek, a se bojijo, da se bo ta ekspresno hitro končala, saj je vremenska napoved slaba: dež in visoke temperature.

"V povprečju imamo na sezono od 14 do 25 smučarskih dni, rekord smo postavili pred tremi leti z 28 dnevi," je povedal Obran.

Pravega snega niso imeli že štiri leta, leta 2017 so progo prvič zasnežili z umetnim snegom.

Naš sogovornik se strinja, da je smučišče Globoki Klanec prava atrakcija. "Res smo atrakcija. Predstavljajte si, da je vse okoli zeleno, sredi vinogradov pa zasnežen pas. Naš kraj vsi poznajo po tem. Tudi občina nas verjetno tako podpira zato, ker smo najbolj znani prav po tem smučišču."

Sneg želijo čim bolj izkoristiti

Večina obiskovalcev, Obran ocenjuje, da okoli 80 odstotkov, prihaja iz Prekmurja, obiščejo pa jih tudi ljubitelji smučanja iz Rogaške, Ptuja in okolice, celo iz Maribora, čeprav imajo ti svoje smučišče.

"Pridejo iz radovednosti," pravi Obran. Te dni je na smučišču veliko šolarjev, ki uživajo na snegu. "Pri nas organizirajo športne dneve, v teh dneh imamo na smučišču tudi po dve šoli na dan. Rad bi, da dokler sneg je, tega čim bolj izkoristimo."

Cena smučarske vozovnice za odrasle je 15 evrov, deset za otroke, za sankanje, ki poteka na ločeni progi, pa je treba odšteti pet evrov.