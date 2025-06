Vlada je potrdila pismo o nameri, da je država pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo krožno kabinsko žičnico na Kanin, je po seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Pismo o nameri vsebuje več pogojev za Občino Bovec, glavna sta pridobljeno gradbeno dovoljenje in soliden investitor za ostale naprave in objekte na smučišču.

"S tem smo izpolnili našo zavezo in dali, upam, zagon lokalni skupnosti, da pripravi vso potrebno dokumentacijo, ki jo bo pozneje prenesla na državo, da gremo v izgradnjo glavne kabinske žičnice, ki je pomembna tudi za razvoj edinega visokogorskega smučišča v Sloveniji in hkrati za navezavo na sosednjo državo Italijo oziroma Furlanijo - Julijsko krajino," je povedal Arčon, sicer minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V Bovcu so odločitev nestrpno pričakovali

Odločitev vlade so nestrpno pričakovali v Bovcu, kjer so ravno prejšnji teden objavili tudi javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin, vključno z zamenjavo krožne kabinske žičnice in sedežnice Veliki Graben.

Z današnjo vladno odločitvijo je bil tako narejen naslednji korak na poti k obnovi edinega slovenskega visokogorskega smučišča oz. ureditvi novega kaninskega gorsko-turističnega centra. Ker je Kanin že skoraj dve leti zaprt, bovški turizem namreč v zimskih mesecih beleži skoraj popoln izpad turističnega obiska.

Med vladnimi pogoji za sodelovanje države pri prenovi Kanina je torej tudi pridobitev solidnega investitorja za obnovo ostalih naprav, objektov in infrastrukture na smučišču.

Kdo so zainteresirani vlagatelji?

Med zainteresiranimi vlagatelji se je v zadnjem času kot najbolj resna pojavila družba CDC iz južnotirolskega Bozna (Bolzana), za katero naj bi stal ruski, švicarski in italijanski kapital. Pri gradnji nove žičniške infrastrukture naj bi bil njihov tehnološki partner švicarsko podjetje Bartholet. Načrte zaradi povezanosti smučišč Kanin in Sella Nevea podpira tudi sosednja italijanska dežela Furlanija - Julijska krajina.

Investitor naj bi v obnovo vložil 105 milijonov evrov. Odprtje smučišča načrtujejo že v prihajajoči sezoni 2025/26. V prvi fazi bi poleg smučišča odprli tudi obstoječo restavracijo, prihodnje leto pa bi začeli prvo fazo gradnje nove kabinske žičnice.

To bi nato gradili v štirih fazah. Vsaka bi trajala eno leto in po tem načrtu bi bila žičnica dograjena leta 2029. V tem letu bi glavno žičnico podaljšali tudi na italijansko stran do smučišča Nevejsko sedlo, s čimer bi nadomestili obstoječo sedežnico. Poleg tega načrtujejo kavarno pod Prestreljeniškim oknom. Leta 2030 bi kot zadnji del načrtovanih vlaganj na območju zgornje postaje žičnice zgradili hotel in medicinski center.