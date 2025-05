V okolici Bovca zasilno pristalo manjše letalo, potnika izkočila

Letalo, ki je vzletelo z nemškega letališča, je z radarja izginilo ob 10.43. "Na letalu sta bili dve osebi, pilot in potnica, ki v nesreči po zadnjih informacijah nista bili poškodovani," so za 24ur.com potrdili na PU Nova Gorica. Na kraj so napotili tudi helikopter, aktivirali so tudi gorske reševalce in gasilce.

Ponesrečeno letalo je sicer prvi opazil kolesar, ki je tudi poklical na pomoč.

Po informacijah, ki jih navaja potral, gre verjetno za lahko športno letalo Aerospool Dynamic, ki je vzletelo ob 9.21, preletelo Avstrijo, pri Trbižu vstopilo v italijanski zračni prostor, nato pa zasilno pristalo tik ob slovensko-italijanski meji pri prelazu Predel.