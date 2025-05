Predlagatelji izredne seje so bili štirje svetniki Liste za Posočje, ki imajo v 12-članskem svetu pet predstavnikov. Predstavnik liste Jurij Žurej je dejal, da občinska uprava ne ponuja dovolj kakovostnega servisa občinskemu svetu, kar da se najbolj pozna pri nedavno predstavljenem projektu novega Kanina, kjer so zaradi zahtev poslovnega sveta in morebitnih investitorjev potrebni hitrejši postopki.

Župan je sicer svetnike seznanil z informacijo, ki jo je dobil od podpredsednika vlade Mateja Arčona, da bo vlada obravnavo o pristopu k financiranju projekta nove kaninske žičnice izvedla v roku 14 dni. Svetniki so nato sprejeli več sklepov glede projekta novega Kanina.

Občinski komisiji polna pooblastila za pogovore s potencialnimi investitorji

Med drugim so občinski komisiji za novi Kanin dodelili polna pooblastila za pogovore s potencialnimi investitorji ter pravico za najem zunanje strokovne pomoči v primeru, da občinska uprava ne zmore izpolniti potrebnih nalog. Pred izbiro investitorja bo sicer potekal javni razpis, je povedal predsednik komisije Žurej.

Lista za Posočje je zahtevala pojasnila, zakaj še vedno ni objavljen razpis za projektiranje novega Kanina, ki ga je komisija za novi Kanin občinski upravi predložila že pred meseci. Župan, ki je glede razpisa pridobil tri pravna mnenja, trdi, da bi moral imeti razpis obliko javnega natečaja, člani komisije, med njimi Danijel Krivec, pa menijo, da to ni res. Pojasnjujejo, da gre za infrastrukturne in nadomestne gradnje.

Občinski svet je na koncu sklenil, da se razpis v prihodnjem tednu objavi v takšni obliki, kot je bil od vsega začetka zastavljen.

Imenovanje novega direktorja?

Občinski svet je sicer dal soglasje k imenovanju novega direktorja Sončnega Kanina Uroša Sovdata, ki je bil nedavno kot najprimernejši kandidat izbran na razpisu. Pogodbe sicer z njim še niso podpisali, čeprav konec maja poteče pogodba sedanji direktorici Manueli Božič Badalič. Če do podpisa pogodbe do tedaj ne bo prišlo, se bodo z direktorico poskušali dogovoriti za podaljšanje.

Svetniki so tudi sklenili, da bodo za zagotovitev preglednosti vsi posnetki sestankov, zapisniki in korespondenca občinske komisije za novi Kanin objavljeni na spletni strani občine.

Referendum o nezaupnici županu?

Občinski svet je ponovno izglasoval sklep, da se razpiše referendum o nezaupnici županu. Tak sklep je izglasoval že na prejšnji redni seji v začetku aprila, vendar je župan Mlekuž zadržal njegovo izvajanje zaradi domnevne nezakonitosti. Ker so svetniki sklep v enaki obliki znova izglasovali, lahko župan zdaj sproži postopek na upravnem sodišču. Ali bo to tudi storil, še ni povedal.

Občinska uprava je sicer po seji v začetku aprila pridobila mnenje ministrstva za javno upravo, v katerem je zapisano, da instituta nezaupnice županu slovenska zakonodaja ne pozna, iz česar nasprotniki referenduma sklepajo, da ni zakonske podlage za izvedbo ter da je referendum nesmiseln. Zagovorniki menijo, da se posvetovalni referendum lahko razpiše o vsaki temi, ki ni izrecno prepovedana, mednje pa spada tudi nezaupnica županu.