"Odločitev za ta projekt raste v meni že od najstniških dni. Takrat sem tudi sam kar nekaj let vrtel pladnje in kozarce kot natakar, saj je bilo to moje prvo študentsko delo, v katerem sem res užival. Ni ga lepšega kot pričarati nasmeh na obraze ljudi," je o svojem novem projektu Basi povedal za omenjeno revijo.

Poudaril je, da je bila njegova velika želja postavitvi in imeti v lasti lokal, "v katerem bi bila na prvem mestu ugodje gostov in seveda dobra glasba". "Menim, da bo to eden izmed lepših pogledov na čudovito pokrajino, letala in padalce ob kapljici rujnega," je dodal.

Lokacija ima poseben pomen

Njegov lokal, ki ga je poimenoval Balu bar in bo gostom na voljo od maja, bo stal na bovškem letališču. Lokacija ima zanj poseben pomen, saj se je koroški pevec dolgo časa bal letenja, potem pa je strah premagal s pomočjo prijatelja Damijana.

"Prav on je do zdaj tudi edini človek, ki mu je uspelo, da me je kljub mojemu neizmernemu strahu pred višino peljal z letalom. In zdaj, priznam, uživam v družbi letal, aviacije in vsega, kar je s tem povezano, zato tudi ta lokal stoji na letališču. Bovec me je očaral s svojimi razgledi, saj je okolje tu prekrasno," je sklenil.

Porušili nelegalno postavljen objekt na Koroškem

Da se Luka Basi želi podati v gostinske vode, ni bila skrivnost. Gostinski objekt je postavil tudi na smučišču Poseka na Ravnah na Koroškem, a ga je moral porušiti. Zanj namreč ni dobil ustreznega dovoljenja, za kar naj bi izvedel šele ob pridobivanju uporabnega dovoljenja.

Njegovo podjetje Balu je porušen gostinski objekt na Koroškem sicer zgradilo v sodelovanju s podjetjem G-team. Takrat je Basi dejal, da so ga z več strani zavedli, da so bili z družino finančno in psihično oškodovani ter da je temu primerno sodno ukrepal.

