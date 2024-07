Nelegalno postavljen objekt Luke Basija že rušijo

Nelegalno zgrajen objekt Luke Basija na smučišču Poseka na Ravnah na Koroškem so začeli rušiti.

Kot smo že poročali, je moral pevec Luka Basi svoj nelegalno postavljen gostinski objekt s teraso, ki stoji ob smučišču Poseka na Ravnah na Koroškem, do konca junija odstraniti. Časnik Večer poroča, da so rušenje že začeli, a da je za zdaj odstranjena le terasa, ne pa tudi glavni objekt.

Občina Ravne na Koroškem prošnji podjetja Balu (katerega lastnik je Basi) za trimesečno podaljšanje namreč ni ugodila, legalizacija gostinskega objekta, pri katerem je v vlogi investitorja sodeloval slovenski pevec, pa ni bila mogoča.

Za odstranitev objekta potrebujejo nekaj več časa

Čeprav so na občini prejeli dopis družbe Balu, da so z odstranitvijo objekta že začeli, pa so po informacijah župana Raven Tomaža Rožena v družbi dodali, da za odstranitev glavnega objekta potrebujejo nekaj več časa, je še poročal Večer.

Luka Basi je sicer v prejšnjih odzivih med drugim dejal, da so bili z družino finančno in psihično oškodovani ter da je temu primerno sodno ukrepal, pa tudi, da je bil z več strani zaveden.