Na mednarodni dan gasilcev si oglejte veliki gasilski izziv!

V ponedeljek, 4. maja, bomo mednarodni dan gasilcev in gasilk na Planetu obeležili tudi s predvajanjem predstavitvene oddaje Gasilci. V velikem gasilskem izzivu se bodo z izjemno zahtevnim poligonom spopadle gasilke iz Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje, oddajo pa vodita Marko Potrč in Eva Cimbola.

Snemanje oddaje Gasilci smo prekinili zaradi epidemije novega koronavirusa, saj poleg upoštevanja varnostnih ukrepov za zajezitev virusa v teh težkih dnevih nismo želeli dodatno obremeniti prostovoljnih gasilskih društev. Ob mednarodnem dnevu gasilcev in na dan, ko goduje zavetnik gasilcev sveti Florjan, pa se bomo požrtvovalnemu delu in vrhunski pripravljenosti prostovoljnih gasilcev in gasilk poklonili s predvajanjem pilotne oddaje, ki smo jo posneli pred izrednimi razmerami.

Marko Potrč in Eva Cimbola Oddajo smo pripravljali v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije z namenom, da bi predstavili nepogrešljivo dejavnost gasilskih društev, njihovo usposobljenost, vrhunsko pripravljenost in izjemno požrtvovalnost, hkrati pa ima oddaja tudi dobrodelno noto. Najzahtevnejše gasilske poligone do zdaj smo zgradili pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov.

V pilotni oddaji, ki si jo bomo na Planetu lahko ogledali v ponedeljek, 4. maja, ob 21. uri, bosta gledalce pozdravila voditelja Marko Potrč in Eva Cimbola, vlogi sodnikov pa sta prevzela Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, ki sta sodila že na več gasilskih tekmovanjih tako v Sloveniji kot na mednarodnih gasilskih olimpijadah. Tekmovanje bo pozorno spremljal tudi Klemen Repovš iz Gasilske zveze Slovenije, kot komentatorja pa bosta premagovanje izzivov pospremila še en Tomaž Klemenčič in Jure Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor. V predstavitveni oddaji se bodo s poligonom pomerile odlične gasilke iz PGD Predoslje.

Predstavitveno oddajo Gasilci si oglejte v ponedeljek, 4. maja, ob 21. uri.



Ob 20. uri bo kot po navadi na Planetu kviz Milijonar, kjer se bodo za dobrodelni namen prav tako pomerili gasilci, le da tokrat z vprašanji.

