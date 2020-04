Igralka se aktivno bori proti zlorabi pitbulov in jim pomaga pri iskanju novih domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jessica Parker Kennedy, ki jo boste od jutri dalje na Planetu lahko spremljali v seriji Črna jadra (Black Sails), se trudi svoj vpliv in medijsko prepoznavnost izkoristiti tudi za pomoč pitbulom. Sodeluje pri različnih organizacijah, promovira zbiranje sredstev, namenjenih za preprečevanje slabega ravnanja s temi psi, in jim pomaga iskati nove domove.

Kanadčanka Jessica Parker Kennedy bo v seriji Črna jadra zaigrala v vlogi pretkane prostitutke z imenom Max, znana pa je tudi po svojih vlogah v številnih drugih serijah, kot so Flash, Bratje in sestre, Smallville … Igralka uporablja svoj profil na Instagramu kot platformo za svoje dobrodelne aktivnosti.

Med te spada tudi sodelovanje v fundaciji Stand Up For Pits, ki se trudi reševati življenja pitbulov ter preprečevati zlorabo in grdo ravnanje z njimi z različnimi dogodki, ustanavljanjem skladov in širjenjem poučnih informacij o pasmi.

Igralka promovira kampanje za zbiranje sredstev, ki so namenjene širjenju znanja o pasmi, obenem pa pomaga brezdomnim pitbulom poiskati nove družine, ki jim bodo zagotovile ljubezen in dom.

V eni od objav na Instagramu je igralka zapisala: "Los Angeles ima več kot tisoč mladičkov pitbulov, ki nujno potrebujejo dom. Prosim, obiščite lokalna zavetišča!"

Zvezdnica se je z namenom, da bi lahko tudi sama pomagala enemu od pomoči potrebnih pitbulov, povezala s svojim soigralcem v seriji The Flash Hartleyjem Sawyerjem, pridružil pa se jima je še igralec Matt Bush.

Skupaj so ljudi pozivali k donacijam za pomoč pitbulu, ki sliši na ime Thunder. V spodnjem videu si lahko ogledate, kako so igralci spodbujali ljudi k doniranju in se jim sproti zahvalili za vsa že podarjena sredstva.

Jessico Parker Kennedy boste lahko na Planetu gledali v seriji Črna jadra (Black Sails), ki prihaja na spored v sredo, 29. aprila, ob 22.45.

