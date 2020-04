"Med samoizolacijo naj vsak v sebi poišče pot, ki mu bo pomagala"

Serija Srečno samski je humorna drama s terapevtskim učinkom, v glavnih vlogah pa so nas navdušili Živa Selan, Matej Puc, Aleksandra Balmazović, Iva Krajnc Bagola in Primož Vrhovec. Prva dva dela tv-serije o ljubezenskih pripetljajih in terapevtskih srečanjih naših junakov si lahko ogledate tudi na naši spletni strani:

Serijo, ki raziskuje aktualne tematike medosebnih odnosov v spreminjajočih se družbenih standardih, je spremljala tudi pogovorna oddaja Zaupno z Veroniko, v kateri je dr. Veronika Podgoršek, terapevtka, specializirana za partnersko in družinsko terapijo, komentirala čustvene situacije v Srečno samskih in odgovarjala tudi na vprašanja o medsebojnih odnosih, ki so jih posredovali gledalci.

"Stiske, ki jih doživljamo, so zelo različne"

Priznana terapevtka v teh časih, ko je v našo dnevno rutino močno poseglo spopadanje z epidemijo koronavirusa, svetuje, naj si poiščemo načine, ki nam bodo olajšali življenje v nastali situaciji, in naj se ne primerjamo z drugimi: "Stiske, ki jih doživljamo, so zelo različne. Enim je v nastali situaciji dobro, drugim težko in nekaterim zelo težko. Vsak naj poišče v sebi način in pot, ki mu bo pomagala. Potrebno se je boriti."

Gledalcem se zahvaljujemo za spremljanje serije in pogovorne oddaje ter za vprašanja, ki ste nam jih posredovali. Znova vas bomo navduševali v jesenski programski shemi!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.