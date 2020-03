Zaupno z Veroniko: v živo ob 22. uri na Siol.net

Odslej so torej ponedeljkovi večeri rezervirani za malce drugačne tematike – medosebne odnose in težave, v katerih se lahko znajde prav vsak par. Po novi seriji Srečno samski, ki jo lahko na Planetu gledate vsak ponedeljek ob 21. uri, na spletnem portalu Siol.net sledi spletna pogovorna oddaja v živo Zaupno z Veroniko, kjer dr. Veronika Podgoršek komentira čustvena stanja v seriji Srečno samski ter tudi odgovarja na vprašanja vas gledalcev o medsebojnih odnosih. Vse, kar vas zanima, lahko povsem anonimno vprašate prek spodnjega obrazca:

Dr. Veronika Podgoršek vsak ponedeljek ob 22. uri na Siolu odgovarja na vaša vprašanja. Foto: Osebni arhiv/Viktoria Podgoršek

Kaj narediti, ko ima eden v paru večjo potrebo po spolnosti kot drugi in ko so tudi vajine želje in potrebe v postelji drugačne? Kako znova zanetiti iskrico, če ta začne po dolgih letih zveze ugašati?

O tem in še mnogo drugem bo nocoj ob 22. uri tukaj na Siolu tekla beseda v spletni pogovorni oddaji Zaupno z Veroniko, kjer doktorica družinske in partnerske terapije dr. Veronika Podgoršek z nami deli svoje zanje in izkušnje s področja partnerskih odnosov.

Veronika pove, da se je v svoji več kot 15-letni terapevtski karieri srečala velikokrat srečala s pari, pri katerih so se pojavile težave v postelji. "Spolnost oziroma odnos do spolnosti je odraz posameznika do sebe in drugega, tudi para v odnosu," pojasni. "Če govorimo o slabi spolnosti, je ta lahko težava posledica slabega partnerskega odnosa. Lahko se težave pojavijo, ker imata partnerja različna pričakovanja in drugačno ali izgubljeno poželenje. Lahko gre za zavrtost v dojemanju sebe in spolnosti. Obstajajo pa tudi pari, pri katerih je pravzaprav edino, kar je dobro, prav spolnost."

Preberite tudi: