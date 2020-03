Seks za eno noč – vse, kar vas zanima, v živo z Veroniko Podgoršek #vŽivo

Odslej so ponedeljkovi večeri rezervirani za malce drugačne tematike – medosebne odnose in težave, v katerih se lahko znajde prav vsak par. Po novi seriji Srečno samski, ki jo lahko na Planetu gledate vsak ponedeljek ob 21. uri, na spletnem portalu Siol.net sledi spletna pogovorna oddaja v živo Zaupno z Veroniko, kjer dr. Veronika Podgoršek komentira čustvene situacije v seriji Srečno samski ter tudi odgovarja na vprašanja vas gledalcev o medsebojnih odnosih. Vse, kar vas zanima, lahko povsem anonimno vprašate prek spodnjega obrazca:

Prvi del serije Srečno samski je postregel z mnogimi zanimivimi iztočnicami. Ogledate si lahko s klikom na video spodaj.

Maja in Peter sta sicer v ljubečem razmerju, ki pa ga začnejo malce krhati velika želja po otroku in težave z zanositvijo na eni ter zapleti pri gradnji hiše na drugi strani. Ker je Peter tisti v paru, zaradi katerega je zanositev otežena, začne malce dvomiti o svoji moškosti in samem sebi. Neke noči v baru pregloboko pogleda v kozarec in pristane v postelji z drugo žensko, kar takoj naslednje jutro na prvi uri partnerske terapije Maji tudi prizna.

V prvi spletni oddaji Zaupno z Veroniko, ki poteka v živo na Siolu, tako beseda teče prav o prevari v obliki vroče afere za eno noč. Je bolje o avanturi, ki ni pomenila ničesar in je bila v trenutku slabosti oziroma zamegljene presoje storjena iz golega poželenja, molčati ali biti iskren ter prevaro priznati? Ali moški in ženske seks za eno noč doživljamo drugače? Je tudi bolečina ob tovrstni prevari drugačna pri moškem in ženski? Kako konkretno povedati, kaj smo storili, in ali je mogoče po takšni prevari zvezo rešiti?

O vsem tem in še o vsem drugem, kar vas zanima o temi prevara v obliki afere za eno noč, pravkar v živo z dr. Veroniko Podgoršek.