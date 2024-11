Marketinški svetovalec in podjetnik Filip Pesek, sin znane televizijke Rosvite Pesek, je v pogovoru za podkast Sentiment spregovoril o odnosu z ženo Nastjo ter usklajevanju starševstva z njunim podjetniškim življenjem, ter o tem povedal: "Za otroka in njegovo odraščanje imaš postavljen načrt, načrta, kaj boš počel z ženo in kako se bo razvijal vajin odnos, pa nimaš. Otroci dopolnijo 20 let in gredo od doma, ti pa z ženo ostaneš sam v hiši in si z njo 50 let."

29-letni podjetnik Filip Pesek, sin televizijske voditeljice Rosvite Pesek, se je v pogovoru za podkast Sentiment z voditeljem Jernejem Pavličem dotaknil številnih tematik, med drugim sta spregovorila o njegovi podjetniški poti, o izzivih očetovstva in tudi o Peskovem odnosu z njegovo ženo, podjetnico in ustanoviteljico podjetja z zdravo prehrano in naravno kozmetiko Malinca, Nastjo Kramer Pesek.

Na starševstvo se je pripravil sistematično

Kot je Pesek povedal v podkastu, se je na starševsko in očetovsko vlogo pripravil zelo sistematično, saj je pred tem kupil različne knjige, se udeležil tečajev ter se pozanimal tudi pri prijateljih, ki so že bili očetje. Vseeno pa mu v zakonu z Nastjo na neki točki ni šlo vse kot po maslu: "Česar ti skoraj nihče ne pove, je to, da ko boš dobil otroka, bo šel ves njen fokus na otroka in tudi ves moj fokus na otroka. Ker sta oba podjetnika, kar midva sva, bosta ob vsej neprespanosti hotela delati še za svoji podjetji in to se bo poznalo na vajinem odnosu, če ga ne bosta prioritizirala," je bil jasen Pesek.

"Rekla mi je, da smrdim"

Z Nastjo Kramer Pesek ima Filip triletnega sina Matea, s katerim, je povedal, imata prijateljski in zelo lep odnos, opisal pa je tudi dogodek v odnosu z ženo: "Vedno povem primer, ko je bila Nastja noseča. Ne zato, ker je bila zlobna ali hudobna, ampak mi je rekla, da smrdim in da naj grem stran od nje. Tega mi prej nikoli ni rekla in pred tem sem se oprhal, zato vem, da nisem smrdel. Ona je živčna, ker ne spi, ti si živčen, ker je telo, na katero si bil navajen, zdaj 20 kilogramov težje. Ni več fokusa na tebi, ona se pripravlja na materinstvo. To se pozna, in če tega ne ugotoviš dovolj hitro in če ne prioritiziraš primarnega razmerja, nastanejo težave," je bil jasen podjetnik.

Dodal je, da bi, če bi še enkrat postal starš, naredil načrt še za ohranjanje dobrega odnosa z ženo. "Za otroka in njegovo odraščanje imaš postavljen načrt, načrta, kaj boš počel z ženo in kako se bo razvijal vajin odnos, pa nimaš. Včasih to ugotoviš po dveh letih, potem pa se zaveš še, da si na smrt skregan. Otroci dopolnijo 20 let in gredo od doma, ti pa z ženo ostaneš sam v hiši in si z njo 50 let," je še zaključil.

Filip in Nastja Pesek imata skoraj triletnega sina Matea. Foto: Mediaspeed

Pesek je karierno pot začel kot prodajni svetovalec, njegova podjetniška pot se je nadaljevala z ustanovitvijo Spark Agency, danes pa se osredotoča na novo podjetje DonnaPro, s katerim želi v prihodnosti zgraditi večmilijonsko podjetje. "Želim si delati velike in zanimive stvari in biti s svojo zgodbo inspiracija," je še povedal podjetnik in namignil tudi, da bi se v prihodnosti lahko vrnil v polprofesionalne košarkarske vode, saj je bil v mladosti že član košarkaške reprezentance.

Celoten pogovor v podkastu si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

