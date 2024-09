Znani slovenski kuharski mojster Bine Volčič je bil gost v podcastu Underdog, kjer se je dotaknil mnogo tematik, med drugim kakšni so bili njegovi začetki in kje je spoznal svojo ženo, spregovoril pa je tudi o svojih otrocih in njihovi vzgoji.

V času epidemije covid-19 se je kuharski mojster Bine Volčič z ženo Katarino spraševal, česa si želita za svojo družino. Sprejela sta radikalno odločitev, da spremenita življenjski slog, Bine pa se je v prestolnici odpovedal bistroju in vlogi ocenjevalca v televizijskem kuharskem šovu MasterChef.

Z ženo sta skupaj ustvarila kulinarično zatočišče in oddih, ki prepleta njuno ljubezen do kulinarike in narave z umirjenim okoljem Goričkega.

Na posestvu Monstera se gostje lahko od petka do nedelje odpočijejo od vsakdanjih obveznosti in obkroženi z naravo sprostijo misli. "Saj ni treba, da se zbudiš ob 5. zjutraj, greš teč v športni majici na Šmarno goro, hitiš v službo, v šolo po otroke, jih voziš po dejavnostih … Včasih se je treba umiriti, zato je ta oddih namenjen prizemljitvi, da prideš v stik s sabo," je povedal Volčič.

Več si lahko pogledate v spodnjem videu:

"Pri nas nimamo prostora za otroke, čeprav jih imamo zelo radi"

Posestvo Monstera sta z ženo Katarino zgradila v dveh letih in pol. Ženo je spoznal v Parizu na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu, v podkastu pa je spregovoril tudi o njunem odnosu: "Odnos je kot iPhone, ves čas ga je treba nadgrajevati. Če midva nisva v redu, potem tudi odnos do otrok ne bo v redu," je povedal Volčič in pojasnil, zakaj na posestvu ni prostora za otroke, čeprav jih imajo zelo radi. "Ravno to je namen, nekaj mora biti za odrasle, zakaj moramo otroke ves čas vključevati v svoje življenje. Ne more se vse vrteti okrog otrok," je še povedal kuharski mojster.

Volčič se je dotaknil tudi svojega obdobja šolanja: "Komaj sem izpeljal osnovno šolo, a pravim, da imam veliko srečo v življenju, da sem se slabo učil, da sem lahko šel za kuharja. Ne predstavljam si, da če bi bil odličnjak in imel dobre ocene, da bi sploh šel za kuharja," je v podkastu povedal Volčič, ki se je za šolanje v Parizu odločil pri 27 letih.

Dodal je, da kot mlad fant ni nikoli kuhal, a vedel je, da želi postati kuhar. Voditelj Jure Laharnar ga je vprašal, kako je to vedel, in Volčič je odvrnil, da nima pojma. V šoli je kupil knjigo Otroci kuhajo in pečejo, za maškare pa se je tudi začel oblačiti v kuharja. Čeprav je njegova mama odlična kuharica, mu ni velikokrat pustila, da bi z njo kuhal, zato se je pogosto spraševal, kaj se v kuhinji dogaja. In radovednost Volčiču ni dala miru vse do danes.

V kuharskem poklicu je veliko odrekanja

Kljub temu danes svoj poklic vidi tudi kot poslanstvo, saj kuharski poklic zahteva celovito osebnost, ki se razdaja drugim in zahteva veliko odrekanja. Kuharski mojster ima z ženo 14-letnega sina Vaneta in 12-letno hčerko Tajdo, ki je po očetu očitno podedovala strast do kuhanja. Njegova hčerka kuha predvsem med tednom, Bine pa se po intenzivnih vikendih in pripravljanju hrane iz kuhinje umakne.

Bine Volčič je slovenski javnosti poznan tako zaradi njegovih kuharskih kreacij kot tudi oddaj, v katerih je deloval v vlogi komentatorja in kuharskega mojstra.

