Priljubljena televizijska oddaja z voditeljem Boštjanom Romihom se na male zaslone vrača v soboto, 21. septembra, zato mnoge gledalce zanima, kaj ustvarjalci na čelu z voditeljem pripravljajo v novi sezoni.

Odprli bodo tematiko bivanja v stanovanjskih blokih. "Kako so grajena blokovska naselja iz obdobja 1960–1990, kako prijetno je bivanje v teh naseljih kljub visoki gostoti? Oddaja se loteva prenove stanovanj v bloku korak za korakom: od načrtovanja do komunikacije s sosedi. Podrobno bomo predstavili adaptacijo manjšega stanovanja v bloku iz 70. let in dokazali, da je prenova lahko zelo dostopna, hkrati pa izboljša kakovost življenja," je o vsebini prve oddaje sporočila ekipa, ki jo ustvarja.

Ambienti so slovenska oddaja o lepoti bivanja in oblikovanju domov, ki je na sporedu od leta 2016, vsako soboto ob 18.15 na TV Slovenija 1. Od oktobra 2018 oddajo vodi Boštjan Romih. Do zdaj so predvajali že 17. sezon, kmalu pa bodo začeli predvajati 18.

48- letni Romih se je pred nekaj meseci po 20 letih zakona ločil od žene Lare, s katero imata tri otroke – hčerki Roso in Lilo ter sina Dana. Kljub zahtevnemu obdobju pa je znano, da se z nekdanjo ženo dobro razumeta in da sta še vedno v korektnih odnosih. Boštjan je prišel tudi na vrtno zabavo, ko je njegova nekdanja žena, sicer uspešna arhitektka, praznovala svoj 50. rojstni dan, kar je Lara tudi objavila na svojem Instagram profilu. Med nekdanjima zakoncema je tako očitno še vedno veliko spoštovanja in razumevanja.

