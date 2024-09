POP TV zapušča voditeljica in novinarka Suzana Perman. Znana novinarka je v zadnjem letu vodila oddajo Svet na Kanalu A, kjer je nadomeščala Nušo Lesar, ki je bila zadnje leto na porodniškem dopustu.

"Po 15 letih dela na televizijah POP TV in KANAL A čutim, da je moje poslanstvo še nekje drugje. Za seboj puščam ogromno čudovitih spominov, neprecenljivega znanja, veščin in trdnih prijateljskih vezi, a ko te srce pokliče, veš, da pride čas, ko moraš tudi sam stopiti iz t. i. cone udobja, iz tega, kar si počel vse življenje, in iti naprej v nove izzive. Televiziji, ki me je izučila, izoblikovala in mi dala nešteto priložnosti, bom vselej hvaležna," je za Žurnal24 povedala Perman.

Junija se je z medijske hiše POP TV po 14 letih poslovila tudi Urška Šestan, ki je odšla naproti novim kariernim izzivom.

