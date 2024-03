Voditelj Boštjan Romih se ločuje

Govorice o ločitvi je 47-letni Romih potrdil in povedal, da z ženo Laro že nekaj mesecev živita ločeno. "Drži, z Laro se ločujeva. Ohranjava dober odnos in medsebojno spoštovanje. Povezujejo naju trije čudoviti otroci in ogromno lepih spominov," je povedal za omenjeno revijo.

Prosita za uvidevnost in razumevanje

Kot je dodal, je vesel, da so začetno fazo ločitve predelali v miru, saj so otroci v občutljivih najstniških letih. Formalno sta še vedno poročena, a sta v postopku razveze. "Ker je to za vse nas velika in boleča preizkušnja, prosiva za uvidevnost in razumevanje. Več podrobnosti s širšo javnostjo ne želiva deliti," je sklenil.

Boštjan in Lara Romih sta se poročila leta 2004, prej sta bila par že štiri leta. Skupaj imata tri otroke – hčerki Roso in Lilo ter sina Dana. Boštjana poznamo predvsem kot televizijskega in radijskega voditelja, njegova žena Lara pa je uspešna arhitektka.

Boštjan Romih z družino leta 2016 Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: