Z RTV Slovenija se poslavlja znana televizijska voditeljica

"Vida Petrovčič je pravkar opravila svoj zadnji intervju za RTV Slovenija in po več kot 40-letni novinarski karieri odhaja v penzijo. Gledalci jo bodo pogrešali, je pravi zaščitni znak nacionalke. Upajmo, da se še vrne na male ekrane, vsekakor pa ostaja aktivna ..." je na omrežju X zapisal njen televizijski kolega in voditelj ter nekdanji direktor RTV Slovenija Jože Možina.

Legendarna VIDA Petrovčič - je pravkar opravila svoj zadnji intervju za @RTV_Slovenija in po več kot 40 letni novinarski karieri odhaja v penzijo. Gledalci jo bodo pogrešali, je pravi zaščitni znak nacionalke. Upajmo, da se še vrne na male ekrane, vsekakor pa ostaja aktivna... pic.twitter.com/DQsntAuit4 — Jože Možina (@JozeMozina) March 13, 2024

S svojo sodelavko pa se je fotografiral tudi novinar in urednik Igor Pirkovič, ki je ob tem zapisal: "Vida nazionale danes posnela zadnjo oddajo. Legenda odhaja, a samo z RTV. Srečno, Vida!"

Vida nazionale danes posnela zadnjo oddajo. Legenda odhaja, a samo z RTV. Srečno, Vida! pic.twitter.com/7u5gie1oP1 — Igor Pirkovič (@IPirkovic) March 13, 2024

Vida Petrovčič je diplomirala iz filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani septembra 1980, od leta 1981 pa se je profesionalno ukvarjala z novinarskim delom. Leta 2022 je prejela tudi Častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov.

Kot komentatorka in voditeljica oddaj na RTV Slovenija ter moderatorka javnih dogodkov je priznana že od leta 1988. Njena področja so gospodarstvo, finance, monetarna in davčna politika, menedžment, človeški viri in znanost v širšem smislu, opravila in vodila pa je številne intervjuje z znanimi osebnostmi.

Zadnja leta je na RTV Slovenija ustvarjala oddajo Intervju.

