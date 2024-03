Sodelavci zaskrbljeni po odstopu urednika

"Osebne razloge za njegov odstop razumemo. Rezultati in dobro delo v zelo rigidni hierarhiji upravljanja na RTV Slovenija namreč največkrat naletijo le na gluha ušesa in prazne obljube, pogosto tudi na podcenjevalen odnos. Odgovorni urednik ta hip nima nikakršnega vpliva na kadrovsko politiko, nadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti je blokirano, variabilni stroški močno okleščeni, številni sodelavci se spogledujejo s spodbudnejšimi delovnimi okolji, možnost dela na daljavo (k njemu stremijo vse moderne, inovativne medijske organizacije, na Valu 202 se je izkazalo za več kot uspešno) uprava brez argumentov zavrača," so med drugim navedli v odprtem pismu.

Pravijo, da se nezadovoljstvo v tako nespodbudnem okolju krepi, kar je posledica tega, da sodelavci prevzemajo nove in nove zadolžitve, ukinjeno je bilo dozdajšnje delo prometne pisarne, v prihodnjih mesecih pa se obetajo občutne krnitve programa. Pri tem so poudarili, da se zavedajo, da vodstvu RTV Slovenija zaradi širšega finančnega položaja ni lahko.

A so pri tem poudarili, da so na Valu 202 sprejeli številne dolgoročno tudi škodljive varčevalne ukrepe. "Ne moremo se strinjati s pavšalnimi uravnilovkami, odločitvami brez argumentov, slabo komunikacijo, odsotnostjo premisleka in dolgoročne vizije javnega servisa. Skrbi nas pasivnost vodstva in članov tako Sveta RTV Slovenija kot Sveta delavcev RTV Slovenija. Številni so bili še pred meseci zelo glasni in konstruktivni, zdaj so obmolknili," so še opozorili v odprtem pismu.