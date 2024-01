Sodelavci RTVS, ki so ostali pred vrati, dobili pogodbe za nova delovna mesta

Kot so sporočili, so nekateri sodelavci ponujene sporazume in pogodbe o zaposlitvi že podpisali in svoje delo že opravljajo v skladu z novimi zadolžitvami na Televiziji Slovenija (TVS).

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je sodelavcem oddaje Panorama, ki so bili z novim letom zaradi ukinitve oddaje na čakanju na delo doma, še pred iztekom odredbe o začasni napotitvi na čakanje v podpis ponudilo nove pogodbe za nova delovna mesta. Ta so v skladu s trenutnimi potrebami delovnih procesov znotraj TVS, so sporočili.

Ob tem na RTVS navajajo, da so imeli nekateri sodelavci oddaje že od vsega začetka izredno visoke osnovne plačne razrede delovnih mest, ki so segali tudi do 49 plačnega razreda. "So pa tudi znotraj Panorame obstajale kar precejšnje razlike med osnovnimi plačnimi razredi delovnih mest sodelavcev," so zapisali.

Zavrnili namigovanja, da so zaposleni deležni psihičnega nasilja, groženj in žalitev

Dela in naloge iz opisa delovnih mest, ki so trenutno potrebna v delovnem procesu TVS, po navedbah vodstva RTVS niso ovrednotena tako visoko, kot so bila dela in naloge nekaterih sodelavcev, ko so ti pripravljali oddajo Panorama. "Tako visokih plačnih razredov, kot so jih imeli v času Panorame, pred organi nadzora in upravljanja ne bi bilo mogoče zagovarjati," so zapisali.

"Žal nam je, da se je nekaj zaposlenih zaradi eksperimentalnega projekta prejšnjega vodstva znašlo v položaju, ki je za vse neprijeten. RTVS si prizadeva, da se zadeve čim prej uredijo," so še navedli. Ob tem so zavrnili namigovanja, da so zaposleni deležni psihičnega nasilja, groženj in žalitev.

Da vodstvo RTVS na posamezna uredništva, novinarje in druge ustvarjalce programov stopnjuje pritiske, izvaja šikaniranje in posega v novinarsko delo, je sicer po pisanju medijev v javnem pismu opozoril nekdanji v. d. direktorja TVS Valentin Areh. Kot je zapisal, vodstvo RTVS kljub temu da ima doktorat znanosti in več kot 33 let novinarskih in uredniških izkušenj trdi, da zanj nima več dela. Hkrati pa je od njega zahtevalo, naj privoli v za 17 razredov nižjo plačo in začne delati kot novinar začetnik ter se odreče vsakršni tožbi zoper RTVS.