Odstopil odgovorni urednik Vala 202: Ne morem biti samo izvrševalec politik, sprejetih drugje

Tri leta na mestu urednika jutranjega programa, prvi mandat odgovornega urednika Vala 202 in eno leto drugega mandata v izjemno razgibanem okolju, polnem rednih programskih in produkcijskih vsebin ter hkrati izrednih projektov, so zahtevali svoj davek, je priznal. "Moji zalogovniki energije, potrpežljivosti, idej in ne nazadnje volje so zelo izpraznjeni. Ne čutim, da bi lahko Val 202 vodil v naslednjem razvojnem ciklu," je priznal. Ta sklop dejavnikov je po njegovih besedah ključen.

K njegovi odločitvi so prispevale tudi aktualne razmere na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki jih so že leta nemirne, v zadnjih mesecih pa se bistveno ne spreminjajo na bolje. "Ob načinu delovanja RTVS ne znam več osmisliti dela v vlogi odgovornega urednika," je poudaril.

"Ne zmorem, ne morem, ne znam več"

Od vodstva RTVS, kdorkoli je že v njem, bi bilo po njegovi oceni sicer zaradi danih okoliščin utopično pričakovati čudeže. Kljub temu si je želel, da bi se z nastopom nove uprave zavoda stvari spremenile vsaj v določenem delu. "Vendar so se odprle nove zadeve in tempo ne popušča," je poudaril.

"Kot človek z nekimi načeli, z neko svojo miselnostjo težko samo nemo opazujem, kako se program, katerega odgovorni urednik sem, kadrovsko in drugače tako zelo šibi, da nam včasih komaj še uspe," je opomnil. Dodal je, da ne more biti samo izvrševalec nekih politik, sprejetih drugje. Na koncu se je nabralo toliko stvari, da ni bil več pripravljen vztrajati. "Ne zmorem, ne morem, ne znam več," je sklenil.

V sporočilu svojim sodelavcem je navedel, da je v želji po zagotavljanju čim bolj nemotenih procesov dela direktorja o odstopu obvestil dovolj vnaprej tudi zato, da bo pravočasno objavljen zunanji razpis.

V programskem načrtu za leto 2024 je napovedal nižjo poslušanost

"Skladno s pogodbo, internimi akti ter pričakovanji sodelavcev in nadrejenega do takrat nadaljujem z vestnim opravljanjem vseh zadolžitev, vključno z izvajanjem programsko-produkcijskih aktivnosti, nadzorovanjem vzdržnosti poslovanja in vodenjem projektov," je sklenil svoje sporočilo.

Ob predlogu programsko-produkcijskega načrta RTVS za leto 2024, ki je predvidel krčenje števila ali celo ukinjanje nekaterih oddaj, je decembra na Facebooku ocenil, da bo ponudba znatno okrnjena. "Bojim se, da bo to imelo posledice tudi za prepoznavnost Vala 202. V programskem načrtu za leto 2024 sem zato napovedal nižjo poslušanost," je navedel. Dodal je, da je Val 202 trenutno obsojen na pot po spirali, katere dno je nepomembnost. Ne glede na vse je obljubil, da se bodo njegovi ustvarjalci še naprej trudili po najboljših močeh.