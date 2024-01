Bistveno nižje plače za nekatere novinarje RTV, ZNP protestira

Na RTVS so pojasnili, da so vsem sodelavcem pri ukinjeni Panorami, ki so jih z novim letom poslali na čakanje na delo doma, ponudili nove pogodbe o zaposlitvi.

Na RTVS so pojasnili, da so vsem sodelavcem pri ukinjeni Panorami, ki so jih z novim letom poslali na čakanje na delo doma, ponudili nove pogodbe o zaposlitvi. Foto: Anže Malovrh/STA

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) poziva vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), naj prekine ravnanje z novinarji ukinjene oddaje Panorama, ki ga vidijo kot pogrom. Predlaganje novih pogodb o zaposlitvi je po njihovem mnenju v nasprotju z zakonodajo. Na RTVS pa so pojasnili, da so pogodbe v skladu s potrebami na Televiziji Slovenija.

Programsko-produkcijski načrt zavoda za letos informativne oddaje Panorama na drugem programu Televizije Slovenija (TVS) ne predvideva več, več kot deset novinarjev pa so za čas od 3. do 31. januarja poslali na čakanje na delo doma. Z RTVS so sporočili, da se je za podpis nove pogodbe do danes odločilo osem od 14 zaposlenih.

ZNP navaja, da so takoj po tistem, ko je Televizijo Slovenija (TVS) začela voditi Ksenija Horvat, informativni program na 1. programu TVS pa Polona Fijavž, z voditeljskih položajev premestili štiri voditelje osrednjih informativnih oddaj, in sicer Valetino Plaskan, Luko Svetino, Igorja Pirkoviča in Nejca Krevsa, z mest urednikov osrednjih informativnih oddaj pa umaknili Ksenijo Koren, Martina Nahtigala, Jako Elikana in Valentino Plaskan.

Ko so novinarjem Panorame ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, so nekatere v skladu z njimi uvrstili v nižji plačni razred, so opozorili. Novo pogodbo sta po njihovih navedbah dobila še dva novinarja urednika, ki sicer nista delala pri Panorami, in sicer Jaka Elikan in Valentin Areh. Oba so uvrstili v 34. plačni razred, ki ga imajo novinarji začetniki, so poudarili. Zahtevajo, da se do dogajanja opredelita tako svet RTVS kot vladna koalicija. Ta je namreč takšno ravnanje omogočila z novelo zakona o RTVS, so prepričani.

Na RTVS so medtem pojasnili, da so vsem sodelavcem pri ukinjeni Panorami, ki so jih z novim letom poslali na čakanje na delo doma, ponudili nove pogodbe o zaposlitvi. "Odločitev vsakega posameznika pa je, ali je ponujeno delo pripravljen sprejeti ali ne," so zapisali v sporočilu za javnost.

Da bodo sprejeli nove delovne zadolžitve na RTVS oz. podpisali nove pogodbe, se je do današnjega dne odločilo osem zaposlenih. Šestim, ki se do danes niso odločili za podpis pogodbe, so podaljšali odločbo o čakanju na delo doma.

Delovna mesta oziroma dela in naloge, ki izhajajo iz njih, so jim ponudili v skladu s trenutnimi potrebami delovnih procesov znotraj TVS, so navedli. Pri tem so zagotovili, da je RTVS z vso odgovornostjo pristopila k reševanju tega položaja, ki je po njihovem opozorilu "posledica eksperimentalnega projekta prejšnjega vodstva". "RTVS je glede na trenutne razmere naredila vse, da se zadeve uredijo. Ponujena je bila rešitev, ki je v dani situaciji možna," so poudarili.

Kot so dodali, bo javni zavod tako kot doslej tudi v prihodnje vodil postopke v skladu z zakonodajo.