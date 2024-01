Dobra novica za poslušalce Radia Ga Ga

Po petmesečnem premoru, ko so priljubljeno oddajo zaradi smrti njenega nekdanjega motorja Saša Hribarja prenehali predvajati, se na radijske valove Prvega programa Radia Slovenija 9. februarja vrača oddaja Radio Ga Ga. Oddaja bo zastavljena nekoliko drugače, a z uveljavljeno zasedbo, so sporočili z MMC RTVSLO.

Oddajo Radio Ga Ga bodo ustvarjali Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek in Renato Vindiš, kot scenarist pa se bo oddaji priključil Igor Bračič, so zapisali na MMC. Že uveljavljenim sodelavcem se bo vsak teden pridružil še kateri izmed imitatorjev, ki so v oddaji sodelovali v preteklosti.

Prvič na sporedu 9. februarja

Radio Ga Ga bo prvič na sporedu v petek, 9. februarja, ob 10.05, ko se v eter Prvega programa Radia Slovenija vrača po petmesečnem premoru. Legendarno satirično oddajo, ki pretresa družbeno in politično dogajanje, bodo izpeljali nekoliko drugače, a z uveljavljeno zasedbo, so še sporočili z RTV SLO. Oddaja bo na sporedu vsak petek.

Po smrti avtorja oddaje Saša Hribarja so se začeli pogovarjati, kako bodo oddajo, ki je 33 let predstavljala nepogrešljivi del programske ponudbe Radia Slovenija, nadaljevali. Programski ustvarjalci so skupaj z ustvarjalci oddaje po pogovorih sprejeli končno odločitev, so sporočili z MMC.

Po smrti avtorja oddaje Saša Hribarja so se začeli pogovarjati, kako bodo oddajo nadaljevali. Foto: Bojan Puhek

Prva oddaja Radio Ga Ga je nastala 6. aprila 1990, neprekinjeno pa je na radijskih valovih in sprejemnikih delovala vse do lanskega septembra. Oddajo je ustvaril pokojni Sašo Hribar, ki je umrl septembra 2023.

Artač novembra o tem, kaj bo z legendarno oddajo

"Načrt imamo, da po novem letu začnemo novo idejo. Radio Ga Ga ni bil postavljen za radio leta 2024. Spremeniti bomo morali tempo oddaje. Danes preprosto ni več mogoče, da petdeset minut samo neprekinjeno govoriš. S Sašem je to seveda šlo, brez njega ne bo šlo več," je novembra v intervjuju za Siol.net povedal Tilen Artač, ki je oddajo dolgo soustvarjal.

Del oddaje bo tudi že uveljavljeni televizijski in radijski obraz Tilen Artač. Foto: Bojan Puhek

"Oddajo bo treba podpreti z glasbo in učinki, vpeljati bo treba krajše rubrike in morda tudi izlete na teren … Sploh pa bo treba okrepiti ekipo. Predvsem njen ustvarjalni del, ker smo z izgubo Saša izgubili glavni motor," je še dodal Artač.

