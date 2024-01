Marcel Štefančič v zvezi s hčerko slovenskega pesnika #foto

Štefančiča in Novakovo združuje ljubezen do filmov in glasbe.

Voditelj in publicist Marcel Štefančič je znova našel srečo v ljubezni. Potem ko je leta 2019 zaradi bolezni izgubil ženo, je po poročanju revije Lady zdaj že tri leta v zvezi z glasbenico in filmsko kritičarko Ivano Novak, hčerko slovenskega pesnika Borisa A. Novaka.

Kot je 63-letni Štefančič povedal za Lady, je v zvezi pravi romantik: "V tej zvezi sem zelo romantična duša, ker je taka zveza, da sem lahko."

Združuje ju predvsem ljubezen do filmov in glasbe. "Veliko potujeva naokrog z avtom, saj se rada voziva. In v avtu je treba poslušati glasbo, imeti neki soundtrack. Na srečo tu ni težave, zmeraj se strinjava glede glasbe. In če se strinjaš o glasbi in filmih, se potem tudi o ljubezni še toliko bolj," je povedal Marcel Štefančič in dodal, da imata z Novakovo cel kup svojih pesmi.

Skupaj sta obiskala Bologno in Beograd

Pred kratkim sta skupaj obiskala Bologno, ki je na njiju naredila velik vtis: "To je vrhunsko staro mesto z orjaškim središčem in ni preveč turistično! Turisti so v Firencah, Benetkah, Bologne pa niso še uzurpirali, kar je super." Obiskala sta tudi srbsko prestolnico Beograd.

Ivana Novak ima sicer vsako soboto na Televiziji Slovenija svojo oddajo Televizorka. Poleg filmske kritičarke je tudi glasbenica, pevka in pianistka. Šestega februarja v Cankarjevem domu v okviru projekta Oblike duha pripravlja koncert, na katerem bo s svojo glasbeno skupino uglasbila poezijo svojega očeta Borisa A. Novaka. Koncerta se, kot je povedal za omenjeno revijo, veseli tudi Štefančič, ki bo prišel podpret svojo izbranko.

Štefančič je bil pred Novakovo 37 let poročen z novinarko in piarovko Zdenko Jagarinec, ki je umrla leta 2019 po hudi bolezni.

Marcel Štefančič in njegova izbranka Ivana Novak sta velika ljubitelja filmov. Foto: Mediaspeed

Dobil novo oddajo Marcel

V ponedeljek se je Štefančič po dveh letih znova vrnil na TV Slovenija, kjer je dobil novo oddajo, imenovano Marcel. Kot je pred dnevi povedal v intervjuju za Delo, je oddaja ob isti uri in na istem kanalu, kot je bila Studio City, po kateri so ga gledalci najbolj poznali.

"Imel bom intervjuje, pogovore, razgovore, debate z različnimi gosti," je povedal za Delo. V prvi oddaji, ki je trajala pol ure, je gostil zdravnika, profesorja in predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Sama Zvera, predstavnico ljudske iniciative Velenje Saro Bajec in podžupanjo Velenja Aleksandro Vasiljević.

