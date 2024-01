Marcel Štefančič spregovoril o vrnitvi na RTV

Voditelj Marcel Štefančič se bo 29. januarja vrnil na TV Slovenija, a ne z oddajo Studio City, po kateri so ga gledalci najbolj poznali. Kot je Štefančič povedal v intervjuju za Delo, bi bilo težko začenjati kaj velikega z ničle in brez kadrov, zato bo njegova nova oddaja videti tako: "Ob isti uri, na istem kanalu, v živo bo trajala pol ure, tiste pol ure, ki sem jo imel v Studiu City. Imenovala se bo Marcel, v njej pa bom imel intervjuje, pogovore, razgovore, debate z različnimi gosti," je povedal.

"Prejšnji režim je uspel res razbiti Studio City, ljudje so se razleteli na vse mogoče kraje, tisti, ki so ostali na televiziji, so prevzeli delo v drugih redakcijah. Drugi problem je, da so zapravili veliko denarja in pustili televizijo v zoprnem finančnem stanju. Skratka, ni denarja za velike stvari in tudi težko bi bilo začenjati kaj velikega z ničle ter brez kadrov," je Marcel Štefančič Jr. povedal v intervjuju za Delo.

Nova oddaja se bo sprva imenovala Marcel

Kot je povedal, bo oddaja na sporedu ob isti uri, na istem kanalu, v živo bo trajala pol ure. "Imenovala se bo Marcel, v njej bom imel intervjuje, pogovore, razgovore, debate z različnimi gosti. Potem ko se bo denar našel, bomo začeli 30 minutam dodajati druge elemente. Začeli bomo graditi grozd, in ko bo postal malce večji, se bo oddaja preimenovala v Studio Marcel. Ko bo ta grozd začel dobivati še nove in nove jagode, elemente, rubrike, ljudi in generacije, ko bo ta grozd zrasel v dimenzije Studia City, se bo tako tudi poimenoval," je povedal za Delo.

Štefančič: Tistih, ki so ga ukinili, se ne bo nihče več spomnil

Kot je še povedal Štefančič, bo prvo oddajo Studia City simbolično vodil do polovice in potem štafeto predal mlajši osebi, ki jo bo vodila naslednjih 20 ali 30 let. "Mislim, da bi se to moralo odvrteti v kakšnih dveh, treh letih. In čez tisoč let, ko naju več ne bo, bo Studio City še vedno sijal. Tistih, ki so ga ukinili, se ne bo nihče več spomnil, Studia City pa se bodo spomnili vsi. Zdi se mi, da je zdajle to najboljša in najverjetnejša pot do novega Studia City. Ki je nujen. Studio City je eden močnejših in bolj prepoznavnih brandov nacionalne televizije, nesmiselno bi ga bilo metati skozi okno," je povedal.

Kot je razkril v pogovoru za Delo, bo, če bo gost izjemen, en, običajno pa bosta v oddaji dva, včasih celo trije. Konec je po njegovem uravnoteženim soočenjem. "Ne bom se šel več teh uravnoteženih soočenj, ko imam na eni strani levičarja, na drugi desničarja, jaz pa obračam glavo levo in desno, kaj vi pravite? Tega je konec in to tudi ni prihodnost televizije," je dodal.

Ostro tudi nad televizijsko kolegico

Voditeljica Odmevov na RTV Slovenija Rosvita Pesek je v podkastu Moč politike dejala: "Kot gledalka mislim, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo," in ob tem dodala, da oddaja ne ustreza nobenemu od standardov, ki jih morajo drugi spoštovati. Po njenem mnenju se je oddaja spremenila v izrazito politično enosmerno.

V odgovoru na to je Štefančič dodal, da se Peskova očitno strinja z Janezom Janšo. "Česa tako neumnega še nisem slišal, da Studio City ne sodi na nacionalno televizijo!? Kam pa, če ne tja! Na nacionalni televiziji je bil 33 let! Studio City sodi prav na nacionalno televizijo!" je za Delo še povedal Štefančič.

O tem, ali ima zadržek, ker se na RTV vrača v času, ko na javni televiziji ni dovolj dela niti za redno zaposlene

Nekatere redno zaposlene na RTV SLO so v novem letu poslali na čakanje in jim dezaktivirali službene kartice. Na vprašanje, ali ima zadržek, ker se na RTV vrača v času, ko na javni televiziji ni dovolj dela niti za redno zaposlene, je Štefančič odgovoril, da nima slabe vesti.

"Na tej televiziji sem od leta 1989, ko so me pred skoraj dvema letoma nagnali, nisem dobil nič, nobene odpravnine ali odškodnine. In tudi nisem težil. Od leta 1989 sem nastopil v vseh oddajah Studia City, najprej kot voditelj filmske rubrike in potem 24 let kot voditelj celotne oddaje. A v trenutku, ko so me nagnali, sploh nisem smel več vstopiti na televizijo. Poleg tega je imel Studio City zelo visoke ratinge in ogromno reklam, zato je delal velik plus," je še povedal Štefančič.

