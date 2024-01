Nova drama prede RTV: nekaterim zaposlenim onemogočen vstop v stavbo

Ustvarjalcem oddaje Panorama, ki jo z novim letom ukinjajo, so danes prenehale delovati službene kartice za vstop v stavbo RTV.

Petnajst zaposlenih je bilo sicer pred tednom dni poslanih na čakanje na delo na domu. To odločitev so sprejeli zaradi poslovnih oz. organizacijskih razlogov, so takrat pojasnili v zavodu in dodali, da jim skladno s sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za 2024 in odpovedjo programov kot delodajalec začasno ne more več zagotavljati dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, so dodali.

Zaradi nedelovanja kartic so ustvarjalci ob 11.30 pred stavbo RTV podali izjavo.

Kot je povedal Gerič, jim je dostop do delovnih mest onemogočen, kartice so blokirane, kljub temu, da so še vedno redno zaposleni.

Znova so poskusili priti notri, a je pisalo, da je kartica neznana. Poklicali so policijo, obvestili pa tudi inšpekcijo, ki se s peimerom že ukvarja.

"Po več kot dvajset letih dela na RTV lahko rečem, da me je danes res sram, da danes ob vstopu, ko naslonim kartico, piše, da je neznana. V tako veliki medijski hiši bi se zagotovo našlo delo za petnajst novinarjev," je dodal.

"Sem odgvorni urednik programa, za mano je petnajst sodelavcev in onemogočen nam je dostop na delovnk mesto, kjer so naše osebne stvari, na delovno mesto za katerega smo usposkbljeni in kjer smo opravljali svoje delo," je še pojasnil Gerič in poklical policijo. Ta jih je napotila na Policijsko postajo Ljubljana center.

Za pojasnila smo zaprosili tudi RTV.