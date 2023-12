Simon Kardum odstopil kot član uprave RTV Slovenija

"To je bila odločitev, ki je zorela lep čas. Gre za to, da so se moja pričakovanja ob kandidaturi obrnila v pesimistično stran zgodbe. Na ta način, kot se je med drugim tudi sprejemala ključna dokumenta za naslednje leto, se ta hiša, ki naj bi bila največja javna medijska hiša in hkrati osrednja kulturna ustanova, ne more rešiti," je za MMC razloge za odstop pojasnil Simon Kardum.

Dodal je, da sta predsednik uprave in predsednik sveta RTV Slovenija že prejela njegovo utemeljitev odstopa.

Kardum nasprotoval PPN-ju za leto 2024

Kardum je sicer že pretekli teden izrazil nezadovoljstvo s programsko-produkcijskim načrtom RTV SLO (PPN) za leto 2024, ki je močno okrnjen in so ga potrdili na seji Sveta RTV SLO. Za PPN in finančni načrt je glasovalo 13 svetnikov, proti so bili trije.

Sprejeti programsko-produkcijski načrt predvideva, da bodo oddaje zgostili v prvem polletju 2024, ko bo oddaj in filmov le malo manj kot letos, od julija do decembra 2024 pa nadaljevanje nekaterih oddaj sploh ni predvideno. Glede na finančni načrt za leto 2024 bo zavod leto 2024 končal s presežkom dva tisoč evrov.

V ločenem mnenju je Kardum opozoril na podpis sporazuma med vlado in socialnimi partnerji o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu, kar bo za RTV SLO na odhodkovni strani pomenilo 1,9 milijona evrov več, ki niso predvideni v načrtu. Za člana uprave je Karduma Svet RTVS na predlog predsednika uprave Zvezdana Martiča imenoval 19. julija, predtem pa je bil od leta 2009 direktor Centra urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani.

S sprejetim PPN-jem se ni strinjal tudi delavski direktor Franci Pavšer, še poroča MMC. Opomnil je, da kadrovski načrt ni usklajen z enotami in da bodo s krčenjem programa izgubili tudi občinstvo, ki ga bodo težko pridobili nazaj.

