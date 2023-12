Sindikata kritična do sprejetega programsko-produkcijskega načrta RTVS

A po opozorilu koordinacije in sindikata je nadaljevanje paradigme, ki sta jo v novem programsko-produkcijskem načrtu ter finančnem načrtu za leto 2024 ustoličila tudi nova uprava javnega zavoda in svet RTVS, razvojno, programsko in kadrovsko škodljivo.

Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Sindikat novinarjev Slovenije sta kritična do sprejetega programsko-produkcijskega načrta ter finančnega načrta zavoda za leto 2024, ki ju je svet RTVS potrdil v četrtek. Dokumenta krčita programe in sta nepredvidljivo tvegan poseg v izvajanje javne službe zavoda, so zapisali.

Sprejeti programsko-produkcijski načrt za leto 2024 predvsem v drugem delu prihodnjega leta krči število oddaj. Ohranja sicer prenose pomembnejših športnih dogodkov. Finančni načrt predvideva, da bo zavod leto 2024 končal s presežkom dva tisoč evrov.

Programsko ponudbo namreč po njihovem mnenju obravnava kot funkcijo poslovnega rezultata, ne kot funkcijo izvajanja javne službe, kot je zamišljeno v zakonu o RTVS in statutu. "Cilj delovanja javnega zavoda ni dobiček, ampak izvajanje uzakonjenih nalog," so opomnili.

V novinarskih sindikatih od uprave zahtevajo opustitev politike

Svet zavoda je po njihovi oceni sprejel dokumenta v slepi veri, da ne sme potrditi finančnega načrta, v katerem bi odhodki presegali prihodke. Tako so mu namreč zagotovili v finančnem odboru, v katerem sta tudi predstavnika ministrstev za kulturo in za finance, so dodali. A pri tem je treba vedeti, da finančni odbor poda le predhodno mnenje na predlog finančnega načrta, opozarjajo v sindikatih. Svet RTVS se je zavestno odločil ignorirati izgubo s sklicem na organ, ki o njem sploh ne odloča, so izpostavili.

V novinarskih sindikatih zato od uprave zahtevajo opustitev politike, ki jo torej vidijo kot razvojno in programsko škodljivo. Od ustanovitelja pričakujejo, da bo opredelil primerno financiranje zakonsko določenih obveznosti javne službe za leto 2024 in ustrezno ukrepal pri finančni sanaciji programov ter razvoju javne službe zavoda vsaj do ureditve financiranja javne službe z novim zakonom. Financiranje mora biti urejeno tako, da ne bo odvisno zgolj od dobre volje vsakokratne vlade, menijo.

Sindikati upravo RTVS pozivajo, da v pogajanja vključi tudi sindikalne zastopnike

Hkrati vlado glede na parafirani dogovor s sindikati javnega sektorja o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu znova pozivajo, da izpolni svoje obveznosti do javnega zavoda in mu zagotovi sredstva za pokritje dviga plač. To naj stori tudi skladno s stavkovnim sporazumom iz leta 2018, so navedli. Upravo RTVS so pozvali, da v pogajanja za povečanje sredstev nemudoma vključi tudi sindikalne zastopnike.

