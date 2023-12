Pred svetom RTVS predlog programskega in finančnega načrta za leto 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V televizijskem informativnem programu naj bi glede na predlog vsebinsko okrepili vse osrednje informativne oddaje. Dnevnoinformativna oddaja Dnevnik bo znova daljša in bo trajala 30 minut. Oddajo Panorama ukinjajo. V informativni blok ob koncu tedna pa znova uvrščajo oddajo Politično.

Manj filmov in risank

Zaradi varčevanja naj bi televizijski program sicer precej skrčili. Filmov in risank naj bi bilo manj. V razvedrilnem programu bodo sodelovali na Pesmi Evrovizije, odpovedali pa se bodo Melodijam morja in sonca in nekaterim drugim festivalom. Prav tako naj bi krčili programe Radia Slovenija.

99 milijonov od RTV prispevka

Uprava zavoda v predlogu finančnega načrta za leto 2024 načrtuje tako celotne prihodke kot odhodke v višini približno 142,24 milijona evrov, pri čemer načrtovani presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.500 evrov. Pri tem so upoštevali zagotovilo vlade, da bo nakazala deset milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in TV programov za narodne manjšine.

Med načrtovanimi prihodki je največja postavka rtv-prispevek, s katerim naj bi dobili nekaj pod 99 milijonov evrov. Med načrtovanimi odhodki pa največ znašajo odhodki za pokrivanje stroškov dela redno zaposlenih, in sicer dobrih 85 milijonov evrov.