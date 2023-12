Dodatnih pet milijonov evrov sredstev za RTVS

Na RTVS so zapisali, da so imeli z uradom že doslej podpisane pogodbe za sofinanciranje produkcije programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki jih ustvarjajo v regionalnih RTV centrih Koper in Maribor, vendar so sredstva pokrivala le približno 18 odstotkov tovrstnih odhodkov.

Predsednik uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Zvezdan Martić in v. d. direktorja urada vlade za narodnosti Janez Doltar sta danes podpisala anekse k pogodbam o sofinanciranju programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost za letošnje leto. Gre za dodatnih pet milijonov evrov sredstev, so zapisali na RTVS.

Omenjena sredstva po njihovih besedah predstavljajo prvi del dodatnih sredstev, ki jih je vlada zagotovila po preučitvi finančnega položaja RTVS in pogovorih z Martićem.

Z vlade pa so sporočili, da je podpisani aneks za radijske programe za italijansko narodno skupnost v letu 2023 v višini 1.379.360 evrov, aneks za televizijske programe za to skupnost pa 2.348.640 evrov.

Aneks za radijske programe madžarske narodne skupnosti v letu 2023 je v višini 681.827 evrov, aneks za televizijske programe za to skupnost pa 590.173 evrov.

Martič: RTVS čaka izjemno težko leto

Informacija o dodatnih finančnih sredstvih za delovanje RTVS je po Martićevi oceni dobra novica za javni zavod, so navedli na RTVS. "Pred nami je izredno težko leto in ta sredstva pomenijo pomemben korak k ohranjanju pomena javnega medija v Sloveniji," je dejal ob podpisu aneksov. Osnutek programsko-produkcijskega načrta zavoda, ki je v pripravi, bo sicer po njegovem še vedno jasno odražal finančno stanje, v kakršnem je javni medijski servis.

Kljub vsem izzivom pa bo RTVS še naprej sledila svojemu poslanstvu in zagotavljala vsebine za vse skupine, katerih vključevanje je ključno za vsako demokratično družbo, je zagotovil.

Osnutek programsko-produkcijskega načrta zavoda, ki je v pripravi, bo sicer po njegovem še vedno jasno odražal finančno stanje, v kakršnem je javni medijski servis, je dejal predsednik uprave RTVS Zvezdan Martič. Foto: STA Doltar pa je po navedbah vlade povedal, da je denar, namenjen za manjšine, investiranje v razvoj kulturnega programa manjšin, ki so most med državami. To posledično krepi tudi gospodarske povezave. Iz tega po njegovi oceni izhaja, da gre za dobro naložen denar. V uradu bodo glede na to še naprej konstruktivno sodelovali z največjo medijsko ustanovo v državi, ki je posebnega kulturnega in nacionalnega pomena.

Kot je dodal, si bodo prizadevali, da bodo še naprej zagotavljali ustrezna sredstva za delovanje manjšinskih programov, predvsem pa, da se to sistemsko uredi.

Doslej bila pokrita manj kot petina odhodkov

Na RTVS so zapisali, da so imeli z uradom že doslej podpisane pogodbe za sofinanciranje produkcije programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki jih ustvarjajo v regionalnih RTV centrih Koper in Maribor, vendar so sredstva pokrivala le približno 18 odstotkov tovrstnih odhodkov.

Vlada po njihovih besedah razume finančno situacijo, v kateri se je znašla RTVS predvsem zaradi višine rtv-prispevka, ki je nespremenjena že več kot 12 let. V tem času je stopnja inflacije presegla 30 odstotkov, stroški dela pa so se povečevali tudi zaradi sporazumov med vlado in sindikati javnega sektorja, za kar RTVS ni dobila dodatnih sredstev, so dodali. Na RTVS sicer ocenjujejo, da bodo letošnje leto končali z negativnim rezultatom v višini 10,5 milijona evrov.

Vlada je proti koncu novembra zavodu zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti, in sicer pet milijonov evrov za letošnje leto in deset milijonov evrov za prihodnje. Po besedah predsednika sveta RTVS Gorana Forbicija bo pet milijonov evrov za letos porabljenih za program, ki je večinoma že bil ustvarjen, deset milijonov evrov za prihodnje leto pa še vedno ne bo zadostovalo za primerljiv program, kot je bil letošnji.