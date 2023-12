Zaskrbljujoče razmere na Valu 202: naslednje leto prinaša velike spremembe

Odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec je na svojem profilu na Facebooku delil zapis, v katerem je opozoril na nevzdržne in zaskrbljujoče razmere na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kar vodi v krčenje tudi njihovega programa. Kot je pojasnil, nekaterih njihovih sodelavcev zaradi finančnih težav medija prihodnje leto poslušalci ne bodo več slišali, določene oddaje bodo na sporedu redkeje, manj pogosta pa bodo tudi druženja v živo in koncerti ter prenosi športnih dogodkov.

Kljub visokemu številu poslušalcev, tedensko jih namreč dosežejo 442 tisoč, se Valu 202 in njihovim sodelavcem zaradi globokih finančnih težav RTVS v naslednjem letu obetajo velike spremembe. Njihov programski in finančni načrt namreč napoveduje, da bo program ostal brez velikega dela sredstev, namenjenih zunanjim sodelavcem, službenim potem, produkcijskim dogodkom in športnim pravicam.

"Val 202 je ta hip obsojen na pot po spirali, katere dno je irelevantnost. Kar se je že zgodilo posameznim enotam RTV Slovenija, nikakor ne nujno po njihovi lastni krivdi, se zdaj dogaja še enemu od preostalih otokov relativne normale. Bojim se, da to ne bo slabo le za poslušalce in ustvarjalce Vala 202, temveč za RTV Slovenija v celoti," je v zapisu, ki ga je objavil na svojem profilu na Facebooku, opozoril odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec.

RTV Slovenija je v resničnih finančnih težavah

Pojasnil je, da je RTVS, katere del je tudi Val 202, v resnih finančnih težavah. "Sistemskega financiranja ni. Predpisan obseg dejavnosti RTV ostaja nespremenjen. Zlate rezerve je zmanjkalo. In zdaj smo tukaj. V zadnjih mesecih na RTV usklajujemo dva ključna dokumenta za prihodnje leto. To sta programski in finančni načrt. Kot kaže, bo Val 202 ostal brez pomembnega dela sredstev, ki jih namenjamo zunanjim sodelavcem, službenim potem, produkciji dogodkov pred občinstvom, športnim pravicam. Delimo usodo RTV Slovenija," je zapisal.

Poslušalci bodo posledice zaznali v njihovem programu. Nekaterih dozdajšnjih sodelavcev namreč ne bodo več slišali, določene oddaje bodo na sporedu redkeje, manj pogosta pa bodo tudi druženja v živo in koncerti ter prenosi športnih dogodkov.

"Trudili se bomo po najboljših močeh, ker nam ni vseeno," je kljub zaskrbljujočim razmeram na RTVS svoj zapis sklenil Nejc Jemec. Foto: STA

V programskem načrtu za leto 2024 napovedal nižjo poslušanost

Načrt bo vplival tudi na zaposlovanje. Njihovi sodelavci kljub nevzdržnim razmeram sicer vseeno opravljajo dodatne naloge, največkrat je to v prostem času. "So pa na koncu z močmi. Ženejo jih poslednji hlapi lojalnosti. Pandemija, politične turbulence, kriza uničevanja RTV Slovenija, boj za preživetje … nenehna racionalizacija. Naš vsakdan so že leta iskanje sinergij, pogajanja za nižje cene, prijave na evropske razpise, izboljševanje razmerja med vložkom in izkupičkom pri projektih, vsako leto višji načrt prihodkov. Rezerve smo počrpali. Brez vsega tega že dolgo ne bi bili, kar smo. Nič nam namreč ni bilo podarjeno," je izpostavil Jemec. V programskem načrtu za leto 2024 je zato napovedal nižjo poslušanost.

"Zavedam se, da to niso edini, niti ne nujno ključni podatki za presojanje programa javnega radia. Vem tudi, da nismo imuni na napake in da bi lahko bili boljši. Menim pa, da dokazujemo, da ta RTV Slovenija očitno želi, zna in zmore," je še izpostavil Jemec.

In sklenil: "Trudili se bomo po najboljših močeh, ker nam ni vseeno."

Prejeli dodatnih pet milijonov evrov



RTVS naj bi po ocenah letošnje leto končala z 10,5 milijona evrov izgub. Finančno situacijo so po poročanju portala N1 želeli izboljšati z ukinitvijo informativnega programa drugega programa TV, Radia Si, regionalnega programa radia in televizije Koper, regionalnega programa radia in televizije Maribor, mediateke, založniške dejavnosti RTVS in prenehanjem predvajanja radijskih programov na srednjem valu. Med potencianimi ukrepi za izboljšanje situacije je tudi progresivno znižanje plač.



Vlada jim je sicer v tem tednu namenila pet milijonov evrov s proračuna, ki so jih prerazporedili na urad za narodnosti. V naslednjem letu naj bi jim namenili še dodatnih deset milijonov evrov.