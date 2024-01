Fijavževa dobila podporo uredništva za mesto nove odgovorne urednice

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je upravi za imenovanje na mesto nove odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TV SLO predlagala Polono Fijavž, dosedanjo vršilko dolžnosti odgovornega urednika informativnega programa Televizije Slovenije, je poročala RTV Slovenija.

Poleg tega pa je Fijavževa danes dobila tudi podporo uredništva, glasovalo je 95 od 133 sodelavcev. Pozitivno mnenje ji je izreklo 81 sodelavcev. To je dobrih 60 odstotkov sodelavcev, ki so lahko dali mnenje.

Svet RTVS na njegovo željo razrešil člana uprave zavoda Karduma

Svet Radiotelevizije Slovenija je na izredni seji razrešil člana uprave zavoda Simona Karduma, ki je odstopno izjavo podal 29. decembra. Kardum je izrazil upanje, da se bo pomena zavoda nekoč zavedala tudi politika. Predsednik uprave Zvezdan Martić pa je dejal, da so tudi po Kardumovi zaslugi "obrnili vlak" v drugo smer, saj ugled zavodu raste.

Upa, da bo nekoč nastopil trenutek, da se bo pomena zavoda zavedala tudi politika. "To ni stvar politične volje, to je stvar politične obveznosti," je opozoril Kardum. Foto: Daniel Novaković/STA

"Čeprav ugotavljam, da je šlo za spodletelo srečanje v smislu razkoraka med pričakovanji in tudi mojo kondicijo, da ne rečem mojim razočaranjem nad tem posebnim javnim zavodom, želim hiši vso srečo," je na današnji izredni seji sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) dejal Kardum. Upa, da bo nekoč nastopil trenutek, da se bo pomena zavoda zavedala tudi politika. "To ni stvar politične volje, to je stvar politične obveznosti," je opozoril.





Izredna seja sveta RTV Slovenija. Na fotografiji delavski direktor RTV Slovenija Franci Pavšer, član uprave Simon Kardum in predsednik uprave Zvezdan Martić in član uprave Andrej Trček Foto: Daniel Novaković/STA



"Smo na pravi poti in del zaslug je tudi tvoj, za kar se ti zahvaljujem in ti želim vse dobro na tvoji nadaljnji poti," je dejal Kardumu.



Predsednik sveta Goran Forbici je povedal, da bo zadnji dan, ko bo Kardum še član uprave, četrtek. Po njegovih besedah bo s petkom uprava tričlanska, a bo še vedno sklepčna. Po njegovem pojasnilu je po veljavni ureditvi predsednik uprave tisti, ki posreduje predlog za novega člana uprave. Martić je pri tem napovedal, da bo predlog posredoval svetu zavoda najkasneje v treh tednih. Martić je obžaloval njegovo odločitev, a jo, kot je poudaril, spoštuje in sprejema. "V teh dobrih štirih mesecih, kar smo sodelovali, smo uspeli vlak obrniti v drugo smer. Ugled RTVS raste, zadnji podatki kažejo, da poslušanost radia in gledanost televizije rasteta, obisk spletnega portala raste," je naštel. "Končno se dogajajo pozitivni trendi, iz hiše prihajajo pozitivne novice," je dodal. "Smo na pravi poti in del zaslug je tudi tvoj, za kar se ti zahvaljujem in ti želim vse dobro na tvoji nadaljnji poti," je dejal Kardumu.

Svet RTVS je Karduma imenoval na Martićev predlog 19. julija, uprava pa je delo začela 17. avgusta. V upravi sta zdaj poleg Martića ostala še Andrej Trček in delavski direktor Franci Pavšer.

