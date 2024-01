RTV odgovarja na očitke, da naj bi bil Stare pod vplivom alkohola

"Andrej Stare je naš dolgoletni komentator, ki ima med številnimi gledalci s svojim načinom komentiranja in podajanja informacij pomembno mesto. Tudi po vseh teh letih ostaja izjemno priljubljen. Njegov slog komentiranja je, kot je značilno za komentatorski žanr, njemu lasten," so sporočili z RTV Slovenija.

Na nacionalni televiziji so se odzvali na vprašanje Siol.net glede mnogih očitkov gledalcev smučarskih poletov na Kulmu, da se je Andrej Stare med komentiranjem sobotne tekme vedel neprofesionalno oziroma da naj bi bil celo pod vplivom alkohola. Analizo njegovega dela bodo opravili interno, obsojajo pa vsa zlonamerna namigovanja, so sporočili.

Številni slovenski uporabniki družbenih omrežij so se pretekli konec tedna hudomušno, zaskrbljeno ali pa ogorčeno odzvali na komentiranje Andreja Stareta, ki je med posamično tekmo v smučarskih poletih na Kulmu govoril neobičajno počasi in imel težave z zapletanjem jezika. Mnogi so namigovali, da bi bil legendarni komentator lahko pod vplivom alkohola, med drugim je bilo med prenosom v živo mogoče slišati tudi odpiranje pločevinke.

Vodstvo nacionalne televizije se je po sobotnem viharju objav na družbenih omrežjih, ki so zadevale Andreja Stareta, odločilo, da legendarni komentator nedeljske ekipne tekme ne bo komentiral, je poročal portal 24ur.com.

Z RTV Slovenija so danes medtem odgovorili na vprašanja Siol.net, kako komentirajo odzive na Staretovo komentiranje na družbenih omrežjih in domneve gledalcev, da je Stare tekmo komentiral neprofesionalno oziroma da naj bi bil med prenosom celo pod vplivom alkohola.

"Komentiranje vsebin v živo je zelo zahtevna in nepredvidljiva zvrst televizijskega poročanja. Komentatorji si prizadevajo prenose izpeljati tekoče in brez posebnosti, velikokrat pa tudi spontano in čustveno, posebej ob uspehih naših tekmovalcev.



Obsojamo vsa zlonamerna namigovanja in s tem povezane zapise v javnosti. Kot je to običajno po velikih projektih, bomo tudi tokrat analizo dela opravili interno, znotraj pristojnega uredništva."