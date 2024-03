Andrej Stare spet za komentatorskim mikrofonom? Odzivi se vrstijo.

"To je vprašanje za Andreja Stareta. Mislim, da ga moramo vsi skupaj nagovoriti, da se vrne na komentatorsko mesto," je na vprašanje, ali se bo na komentatorskem mestu spet kdaj pojavil skupaj s Staretom, na profilu Nordijskega centra Planica na Facebooku odgovoril Gros. "Nekako se hoče upokojiti, ni več rosno mlad. Je mlad, ni pa več rosno mlad," je hudomušno dodal Gros in še enkrat poudaril, da bi Stareta k vrnitvi moralo nagovoriti občinstvo.

Stareta je vodstvo RTV Slovenija konec januarja umaknilo kot komentatorja smučarskih skokov, saj so se pojavili očitki o neprimernem vodenju. Odgovorni urednik športnega programa na TV Slovenija Gregor Peternel je takrat sporočil, da bodo težave reševali znotraj organizacije. Za kakšne težave je šlo, ni razkril.

Stare je najboljši komentator. Komentira tisto, kar je potrebno, ne pa vsemogoče stvari, drugi tako komentirajo, da pozabijo nastopajoče. To je zelo moteče za gledalce. Hvala.



Mira Bukovec

Andrej Stare je najboljši športni komentator predvsem za polete in atletiko.



Milena Šušteršič

Andrej Stare je legenda in živa enciklopedija smučarskih skokov v svetovnem merilu. Lepo bi bilo, da Planico komentira skupaj z Jelkom, saj sem prepričan, da bo tudi gledanost večja. Mirko Cerovski

Andrej Stare je zakon.



Franc Šušteršič

Kadar gledam skoke ali atletiko, ko je komentator Stare, dam glasnost na ničlo ali zamenjam kanal. Dosti mi je njegovega pohrkovanja in še česa. Saj so mladi, ki dosti bolje komentirajo. Naj gre v zasluženo penzijo, za njegovo in naše dobro!



Andrej Bajt

Želim, da gospod dr. Stare komentira skoke v Planici. On je najboljši komentator in gospod Jelko Gros. Njegov glas in stas bom pogrešala, ko ga več ne bo.



Zofija Pavčič