Sreča mora izhajati iz vsakega posameznika

Nocoj bo na Planetu že drugi del humoristične serije Srečno samski, v kateri lahko potegnemo kar nekaj vzporednic z razmerji v resničnem življenju. Čeprav se zdi, da prevladuje miselnost, da je človek lahko resnično srečen samo v partnerstvu, pa se glavna igralka Živa Selan s to mislijo ne strinja.

V seriji s terapevtskim učinkom se dogajanje odvija tudi na terapijah pri dveh strokovnjakih, Vidi in Bernardu. Ona zagovarja načelo, da je zrela samskost temelj za dobro zvezo in da mora biti posameznik povsem osebnostno oblikovan, preden vstopi v zvezo, medtem ko ona izhaja iz predpostavke, da le ljubezen med dvema posameznikoma predstavlja vezivo in temelj za zanesljivo zvezo.

"Sreča ni odvisna od tega, ali je človek v zvezi ali samski"

O tem, ali je mogoče biti srečno samski, smo vprašali tudi glavno igralko Živo Selan: "Če je človek srečen, ni odvisno od tega, ali je v zvezi ali samski," pravi in dodaja, da ni v redu, da je človek lahko srečen samo v partnerstvu. "Jasno je, da mora sreča izhajati najprej iz vsakega posameznika."

Ta lekcija v nadaljevanju Srečno samskih čaka tudi njen lik. Maja je namreč že v prvem delu doživela pravi šok, ko ji je Peter, ki se je zadnje čase poleg stresa v službi soočal tudi s pritiski zaradi neplodnosti, priznal, da jo je prevaral. Kako se bo njen lik razvijal po tem šoku, bomo lahko spremljali že nocoj, ko bo na Planetu ob 21. uri na sporedu drugi del serije, ki je zmes drame in komedije.

